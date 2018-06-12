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Получить FUN ID и пересечь Беларусь без визы. Болельщики со всего мира съезжаются на ЧМ-2018 по футболу
Новости Беларуси. Чемпионат мира по футболу в России стартует уже завтра, 14 июня. В соседнюю страну сейчас направляются сотни тысяч болельщиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Маршрут многих из них проходит через Беларусь. Поэтому специально для любителей футбола на нашей границе создали особый режим.
Петр Бутрим, СТВ:
Италия, Испания, Польша, Колумбия, Бразилия, Аргентина, Сенегал и даже Австралия. На мундиаль стремятся со всех концов света. Для многих тысячи километров – не преграда. Транзит через Беларусь – тем более.
Немец Дирк Рогушински осенью приезжал в Борисов на матч Лиги Европы. Сегодня – опять через Беларусь – мчит на свой третий топ-турнир.
Дирк Рогушински, болельщик (Германия):
Граница пройдена мгновенно. FUN ID (или карта болельщика) открывает шлагбаумы и ощутимо экономит время. К этому опытный фанат из Берлина уже привык.
Тем временем, в автобус садится болельщик из Перу. С 4 июня здесь пересекли границу любители футбола из 12 стран и пяти континентов. Для них до 25 июля действует отдельный канал без очередей и препятствий.
Павел Черепанов, начальник отделения пограничного контроля «Брест»:
Также процедура оформления ускорена. Гражданам, следующим на Чемпионат мира, не требуется виза Республики Беларусь.
Да и время всех процедур на границе сокращено до 15 минут. Таким образом, для футбольных фанатов здесь зажгли зеленый свет. Напомним, Беларусь и Россия подписали соглашение, по которому иностранным болельщикам на время турнира виза для въезда в нашу страну не нужна.
Петр Бутрим:
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Получить FUN ID и пересечь Беларусь без визы. Болельщики со всего мира съезжаются на ЧМ-2018 по футболу
Новости Беларуси. Чемпионат мира по футболу в России стартует уже завтра, 14 июня. В соседнюю страну сейчас направляются сотни тысяч болельщиков, сообщили в...
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