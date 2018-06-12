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Стоимость интернет-сайта впервые оценили в Беларуси

13.06.2018 20:05 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Национальное кадастровое агентство провело оценку остаточной и рыночной стоимости ресурсов крупной компании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стоимость интернет-сайта впервые оценили в Беларуси

При оценке сайтов использовались данные о доходах, которые они приносят, а также сведения о его составляющих: от программного кода до товарных знаков.

Это первый опыт определения цены объекта интеллектуальной собственности. В основном, кадастр занимается оценкой недвижимого имущества (от недвижимости до земельных участков), а также транспорта и оборудования.

 
 
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Новости Беларуси. Национальное кадастровое агентство провело оценку остаточной и рыночной стоимости ресурсов крупной компании, сообщили в программе Новости «24...
 
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