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Стоимость интернет-сайта впервые оценили в Беларуси
Новости Беларуси. Национальное кадастровое агентство провело оценку остаточной и рыночной стоимости ресурсов крупной компании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
При оценке сайтов использовались данные о доходах, которые они приносят, а также сведения о его составляющих: от программного кода до товарных знаков.
Это первый опыт определения цены объекта интеллектуальной собственности. В основном, кадастр занимается оценкой недвижимого имущества (от недвижимости до земельных участков), а также транспорта и оборудования.
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Новости Беларуси. Национальное кадастровое агентство провело оценку остаточной и рыночной стоимости ресурсов крупной компании, сообщили в программе Новости «24...
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