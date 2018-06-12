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Лукашенко: Минск и Ташкент совершили рывок в отношениях
13.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Минск и Ташкент совершили рывок в отношениях. Такое мнение высказал президент Беларуси на встрече с председателем верхней палаты парламента Узбекистана, передает «МИР 24».
Глава Беларуси заметил, что подобного
Ранее страны договорились к 2020 году торговать на полмиллиарда долларов в год. За прошлый год эта цифра составила 130 миллионов.
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Такое мнение президент Беларуси высказал на встрече с председателем верхней палаты Парламента Узбекистана.
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