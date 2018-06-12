Лукашенко: Минск и Ташкент совершили рывок в отношениях

Минск и Ташкент совершили рывок в отношениях. Такое мнение высказал президент Беларуси на встрече с председателем верхней палаты парламента Узбекистана, передает «МИР 24».

«За последний год, может, чуть больше, если брать новую эпоху, как я часто своему другу Шавкату говорю, мы в белорусско-узбекских отношениях сделали гораздо больше, чем за 20 предыдущих лет. Моей заслуги здесь минимум. Заслуга вашего президента. Умный, я скажу, талантливый человек, который, будучи премьер-министром, увидел весь мир, спокойно оценил ситуацию не только на оси Минск-Ташкент, но и по всем направлениям, и совершил приличный рывок», – заявил Лукашенко.

Глава Беларуси заметил, что подобного скачка за короткое время никому из стран постсоветского пространства сделать не удавалось. Минск же – не просто болельщик, который радуется успехам — он готов активно сотрудничать с Ташкентом. К сентябрьскому визиту Александра Лукашенко в Узбекистан будет готово стратегическое предложение.

Ранее страны договорились к 2020 году торговать на полмиллиарда долларов в год. За прошлый год эта цифра составила 130 миллионов.