Александр Лукашенко​: Минск и Ташкент за год сделали больше для сотрудничества, чем за предыдущие 20 лет

В эти дни в Беларуси с визитом находится делегация из Узбекистана во главе с председателем верхней палаты парламента. Программа у зарубежных гостей насыщенная. Минск и Ташкент разделяют более 4000 километров, но за последний год страны стали намного ближе. Такого прогресса не было последние 20 лет. Вообще динамика претерпела кардинальные изменения в лучшую сторону после выборов нового президента Шавката Мирзиёева. Политик поставил цель открыть Узбекистан всему миру. Одной из первых в списке государств-партнёров стала Беларусь. В Минске это ценят, как и оценивают ту планку, которую реально достичь. В основе сотрудничества должен быть результат взаимно полезный обоим народам. У Беларуси и Узбекистана многое ещё впереди. Александр Злобин продолжит.

Колыбель цивилизаций, центр империй, жемчужина Средней Азии – это всё Узбекистан. И сегодня он готов удивлять и тех, кто наивысшую ценность видит в артефактах прошлого (их бережно хранят древние Самарканд и Бухара), и современных технократов. Автопром Узбекистана, например, занимает второе место после России на постсоветском пространстве. Объем производства составляет 200-250 тысяч машин в год.

«Мы ценим, чтоУзбекистан открывается миру и Беларуси, а в отношениях между странами настала новая эпоха», – с таких слов Александр Лукашенко начал встречу с председателем Сената Олий Мажлиса (так называется верхняя палата Узбекистана).

До 2016 года отношения между странами, говоря на языке дипломатии, не отличались интенсивностью. Но сегодня в сотрудничестве включен режим «форсаж». Что это значит?

Во-первых, в торговле зафиксирован двукратный рост товарооборота – он превысил 130 миллионов долларов по итогам прошлого года. Популярностью пользуется наша продукция машиностроения: тракторы, тягачи, дорожная и строительная техника. Беларусь покупает хлопок, фрукты, соки. Четыре месяца этого года также показывают значительный рост. Во-вторых, серьёзность намерений подтверждает кооперация. «Амкодор» первым из наших машиностроителей открыл сборочное производство в Узбекистане.

Валерий Иванкович, генеральный директор ОАО «Амкодор» - управляющая компания холдинга»: «На сегодняшний день идёт передача мощного комплекса в собственность совместного предприятия Ташкентского завода сельскохозяйственной техники. Это позволит создать мощную производственную базу в Узбекистане на долгие годы, позволит продвигать технику «Амкодора» на длительное время не только в Узбекистан, но и страны Средней Азии.

Амбициозные планы у Белорусского автомобильного завода, у которого своя история в Узбекистане. Медь и золото здесь добывают исключительно белорусские гиганты, хотя в начале 1990-х теснили конкуренты. Впрочем, рынок удалось отвоевать. И сегодня присутствие БелАЗа в регионе неоспоримо: за два года завод подписал контракты на 260 машин. Сейчас договорились о поставке ещё 200 машин.

С чем же связаны такие разительные перемены? Как это часто бывает, с политикой. При первом президенте Каримове Узбекистан был самой закрытой страной для мира и для Беларуси. Но когда к власти пришёл Шавкат Мирзиёев, стороны осознали, что долгое время упускали выгоду, и решили наверстать упущенное.

Об этом договорились в октябре 2016-го в Самарканде, подтвердили осенью прошлого года в Сочи. «Мы готовы строить стратегическое партнерство», – сказал тогда глава Узбекистана. А Александр Лукашенко дополнил: «Мы готовы сделать это с любой скоростью, которую вы зададите».

Июнь 2016-го. Президент Беларуси прибывает в Ташкент для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества. В аэропорту его встречает Шавкат Мирзиёев (тогда ещё премьер-министр). По эмоциям видно, что общий язык найден. И это скажется на будущих отношениях. Спустя четыре месяца Мирзиёев стал сначала исполняющим обязанности, затем избранным президентом Узбекистана. Все нынешние проекты, безусловно, создадут благоприятный фон для первого официального визита Александр Лукашенко в Ташкент. Примерная дата – сентябрь. К этому времени правительствам и бизнесу будет что презентовать президентам.

Нынешняя делегация – парламентская. У визита чётко выраженный экономический акцент. И деловой форум, который прошёл в Минске, показал, что направлений для взаимного интереса достаточно.

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты: «Среди новых сфер мы видим такие направления, как фармацевтика, как переработка продуктов питания, как создание совместных производств, то есть промышленная кооперация. Ещё один элемент, который мы используем с другими нашими партнёрами, – это развитие региональных контактов, контакты местной промышленности. Это всегда создаёт прочную базу и перспективы для сотрудничества».

Шамиль Бурнашев, заместитель председателя Государственного комитета по инвестициям (Узбекистан): «Мы сейчас обсуждаем ряд направлений по инвестиционному сотрудничеству. В частности, это сферы IT. Конечно, очень интересуют направление пищевой промышленности, сфера машиностроения».

Фармкомпания «Нативита» готовится построить в Узбекистане завод по выпуску препаратов для борьбы с онкологией. Мощность совместного предприятия рассчитана на потребности всего региона Центральной Азии. Кстати, Узбекистан выделил 120 миллионов долларов на модернизацию национальной системы здравоохранения, а также запустил программу скрининга раковых заболеваний.

В древности и Средние века через Узбекистан проходил Великий шёлковый путь. Беларусь стала узловой точкой его современного воплощения. И сегодня страны готовы возродить не просто торговые маршруты, а полны решимости скрепить отношения кооперацией и взаимной поддержкой.