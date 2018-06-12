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Белорусское детское питание будут поставлять в Китай
«Малоритский консервно-овощесушильный комбинат» заключил соглашение с Китаем о поставке первой партии детского питания
Китайские представители побывали на заводе, ознакомились с процессом выпуска детского питания, продегустировали продукцию. Возникла заинтересованность, так как комбинат использует натуральное отечественное сырье. Первая пробная партия детского питания будет в скором времени отправлена.
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«Малоритский консервно-овощесушильный комбинат» заключил соглашение с Китаем о поставке первой партии детского питания
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