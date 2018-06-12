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Андрей Кобяков и Дмитрий Медведев обсудили острые темы торгово-экономических отношений Беларуси и России

13.06.2018 20:56 — Разное | ОНТ  
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В Москве сегодня прошло заседание Совета Министров Союзного государства. Оно предваряет заседание Высшего госсовета и завершает так называемую техническую подготовку повестки дня переговоров во главе с президентами Беларуси и России. Светлана Карульская – о встрече в российской столице.

Нынешнее заседание Совета Министров Союзного государства впервые прошло с участием обновлённого после отставки и переназначения правительства России. После мартовских выборов президента эта процедура совершилась в соответствии с национальным законодательством. Хотя большинство обладателей портфелей в Москве сразу же назвали «новыми старыми министрами», состав правительства сильно не поменялся. Для белорусской делегации визави хорошо знакомы. И вопросы, которые выносятся в повестку дня Совмина не новые. В большинстве своём, с разной степенью решаемости, они постоянно появляются на двусторонних переговорах всех уровней.

В соответствии с протоколом – обязательное для таких случаев поздравление с переназначением. Андрей Кобяков лично пожелал российскому коллеге Дмитрию Медведеву успехов в решении непростых и ответственных задач, которые стоят перед российским правительством. Среди них есть и вопросы строительства Союзного государства. В повестке нынешнего Совмина их 14. Наиболее острые темы касались торгово-экономических отношений. Тенденция снижения взаимного товарооборота преодолена – и страны вышли на уверенную траекторию роста. В товарообороте с начала года прибавили 17%. 80% его обеспечено в национальных валютах. Но, считают белорусы, можно было бы больше и лучше, если бы не постоянные барьеры и ограничения. Недавний запрет Россельхознадзором поставок белорусского молока – из этой сферы.

Андрей Кобяков, премьер-министр Беларуси: «В поле зрения остаются вопросы поставок на российский рынок белорусской сельскохозяйственной продукции, а также участие белорусских предприятий, осуществляющих производство и сборку техники в России, к госзакупкам и программам субсидирования. По определённым причинам есть различные подходы со стороны отраслевых ведомств, поэтому наша общая задача – найти компромисс для обеспечения справедливой и равной конкуренции».

Участники заседания отметили успехи в развитии общего машиностроительного комплекса, в сотрудничестве в сфере АПК. Чтобы добиться ожидаемых результатов в вопросах беспрепятственных поставок любых наших товаров на российский рынок, сегодня говорили о дорожной карте. Основанием для любых операций должны оставаться утверждённые прогнозные балансы, а не желания отдельных контролёров.

Дмитрий Медведев, председатель правительства России: «Есть и то, чем следует заниматься, то, над чем нужно работать. Нам нужно двигаться в сторону устранения препятствий для доступа товаров и услуг, создавать равные условия для ведения бизнеса. Соответствующее решение мы сегодня закрепим в постановлении Совета Министров».

Отдельно сегодня обсуждались балансы топливно-энергетических ресурсов по углю и электроэнергии: здесь огромные перспективы у первого блока Белорусской АЭС, который будет введён уже через два года. Есть предложения по реформированию общей транспортной системы. Сегодня утверждён новый трёхлетний документ, касающийся транспортной безопасности и перевозок грузов. Большое внимание было уделено развитию двусторонних отношений с учётом модернизации, перевода национальных экономик на инновационный путь развития. В этой связи министры продолжили разговор об отмене роуминга. Масштабный блок вопросов был о сотрудничестве в гуманитарной сфере. В Союзном государстве появится новая премия, которую будут присуждать за достижения в области науки и техники.

Правительство Беларуси и обновлённое – России настроены на конструктивную совместную работу. Итоги сегодняшнего Совмина станут предметом рассмотрения в повестке предстоящего Высшего госсовета Союзного государства. Заседание, которое пройдёт в Минске, намечено на 19 июня. 

 
Теги: Минск
 
 
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