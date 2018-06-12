Белорусские хирурги провели первую бесшовную операцию по удалению опухоли горла

В Республиканском научно-практическом центре онкологии сегодня провели первую бесшовную операцию по удалению опухоли горла. Ранее лечение такого заболевания спасало жизнь, но приводило к инвалидности.

Метод электроиссечения белорусские онкологи применили впервые. Без разрезов с помощью видеокамеры специальный аппарат удаляет злокачественное образование всего за один сеанс. Вскоре после операции пациент пришёл в себя и уже готовится к выписке. Аппарат уничтожает опухоль и тут же спаивает здоровые ткани. Успех операции зависит от профессионализма бригады медиков.

Ежегодно в Беларуси фиксируется до 700 новых случаев рака горла. В большинстве врачи сталкиваются с запущенными формами. Третью и четвёртую стадию рака лечат, но пациент теряет возможность говорить и нормально дышать. Именно поэтому медики стремятся к высокоточным методам лечения, которые в перспективе позволят и вовсе отказаться от травмирующих операций.