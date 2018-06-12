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С наступлением летних каникул участились случаи детского травматизма

13.06.2018 21:02 — Разное | ОНТ  
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В Витебске Следственный комитет ведёт проверку по факту гибели 10-летнего мальчика. За несколько минут трагедия развернулась на глазах нескольких прохожих: перед тем, как упасть на козырёк, мальчик плакал и звал на помощь. Это даже сложно назвать падением. Как ему удалось повиснуть на внешней стороне дома? Сейчас в этом разбираются специалисты. И, к сожалению, за две неполных летних недели это не первый случай, когда дети погибают в присутствии взрослых. Подробности в репортаже Олега Шапеля.

В Париже мужчина спас ребёнка, который держался за перила балкона четвёртого этажа. Прохожий прямо по фасаду за полминуты поднялся на нужную высоту. «Человек-паук», как его окрестила пресса, стал национальным героем. В Витебске 10-летний мальчик звал на помощь всего несколько минут – больше ребёнок просто не смог продержаться на техническом балконе пятого этажа. На помощь бросились несколько мужчин, но не успели. Врачи, уже снимая мальчика с козырька подъезда, констатировали мгновенную смерть. Пока главная версия, что ребёнок полез на пятый этаж чужого дома, чтобы сделать селфи, не подтверждается.

Светлана Сахарова, официальный представитель Следственного комитета по Витебской области: «При осмотре мобильного телефона ребёнка не обнаружено, в настоящее время следователями назначена судебно-медицинская экспертиза, а также дактилоскопическая экспертиза. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего».

Следователи ищут очевидцев, разговаривают с окружением мальчика. Семья благополучная. Педагоги гимназии, где учился третьеклассник, не могут прийти в себя от шока. С их слов, мальчишка не увлекался социальными сетями, где так ценятся экстремальные фото. Любил кататься на велосипеде, который, кстати, позже нашли у подъезда, где произошла трагедия. Почему остановился именно здесь и поднялся именно на пятый этаж? Эти вопросы пока остаются. Но то, что панорама с 22 этажа (самое высокое здание города) притягивает подростков, знают все. Жильцы, говорят, бороться уже устали: подъезд как проходной двор, двери уже который месяц не закрываются.

И хоть трагедии сложно разделить по категориям, это не самое громкое происшествие с начала лета с участием детей. В Гродненской области двое подростков в присутствии отцов и с их разрешения пошли купаться, а когда внезапно стали тонуть, то один из мужчин бросился на выручку. Все ушли на глубину.

В Жлобине трое подростков смастерили самодельный баллончик, который взорвался прямо в руках. В итоге – частичная ампутация пальцев и рваные раны бёдер и предплечий. Лето травматологическое отделение Витебского детского областного клинического центра встречает полными палатами. Картина, которая не меняется годами, рассказывают доктора. С приходом каникул, у детей появилось много свободного времени. И вчерашние школьники познают мир через ссадины, и переломы.

По статистике, самые тяжелые травмы дети получают именно на улице. Каждая третья –заканчивается переломом костей. Короткая прогулка на велосипеде, отправила Сашу на полугодовой больничный. Всё лето он проходит со спицей в плече, потом снова операция и реабилитация. И таких здесь полные палаты, некоторые лежат вместе с родителями.

Хорошая погода – это всегда всплеск обращений в травмпункт, делятся наблюдением врачи. С различными травмами только за сутки в Витебский областной клинический центр поступают до 80 пациентов. Ещё одна медицинская примета, проверенная временем: с началом открытия оздоровительных лагерей поток обращений снижается.

Александр Питкевич, заместитель главного врача Витебского областного детского клинического центра: «Если ребёнок попадает в организованный детский коллектив, травматизм снижается на 30% по Витебской области».

Чтобы предотвратить беду, в Витебске при главной детской поликлинике заработали необычные курсы. Родителям на практике объясняют, что надо делать, чтобы ребёнок не травмировался. Главная угроза для малыша – это не только газовая плита и розетки, а даже унитаз смертельно опасен.

Несколько лет назад подобная практика была только в РНПЦ «Мать и Дитя». Теперь этот опыт внедряют и регионы. В Витебске за месяц доктора готовы обучить всех нашедших для этого время родителей. Приходят даже бабушки и дедушки, ведь в силах взрослых сделать так, чтобы лето запомнилось детям улыбками красивым загаром, а не операционными швами и слезами. 

 
Теги: Витебск
 
 
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С наступлением тепла случаи падения детей с высоты – вновь и вновь в лентах новостей.
 
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