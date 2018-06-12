В день открытия стадиона «Динамо» пройдёт матчевая встреча по лёгкой атлетике

Стадион «Динамо» в ожидании праздника. 22 июня он откроется после масштабной реконструкции матчевой встречей по лёгкой атлетике с участием команд Беларуси, Украины, стран Балтии и Балканского региона.

Эти соревнования станут тестовым турниром за год до старта IIЕвропейских игр в Минске. В матчевой встрече планируют выступить звезды белорусского спорта во главе с Алиной Талай.

Эти соревнования – самые крупные в Беларуси за последние десять лет. Организаторы уверяют, что практика проведения таких турниров будет продолжена в ещё более широком формате.