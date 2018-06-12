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В день открытия стадиона «Динамо» пройдёт матчевая встреча по лёгкой атлетике
Стадион «Динамо» в ожидании праздника. 22 июня он откроется после масштабной реконструкции матчевой встречей по лёгкой атлетике с участием команд Беларуси, Украины, стран Балтии и Балканского региона.
Эти соревнования станут тестовым турниром за год до старта IIЕвропейских игр в Минске. В матчевой встрече планируют выступить звезды белорусского спорта во главе с Алиной Талай.
Эти соревнования – самые крупные в Беларуси за последние десять лет. Организаторы уверяют, что практика проведения таких турниров будет продолжена в ещё более широком формате.
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Стадион «Динамо» в ожидании праздника. 22 июня он откроется после масштабной реконструкции матчевой встречей по лёгкой атлетике с участием команд Беларуси,...
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