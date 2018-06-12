В Гродно заработало первое речное такси

Маленький катер, шесть мест и 40 минут по водной глади. Маршрут проходит вдоль знаковых исторических объектов: Старый и Новый замки, Коложская церковь, драмтеатр.

Для удобства на берегу Немана оборудовали причал. Прогулки на катере уже пользуются популярностью. В безвизовом Гродно отбоя от туристов нет: в выходной день перевозят свыше 30 человек. Немало среди пассажиров и гродненцев, ведь город с воды мало кто видел.

Речное такси будет работать до закрытия туристического сезона. В следующем году маршрут расширят, чтобы дойти по воде до Августовского канала и приграничного литовского курорта Друскининкай.