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В Гродно заработало первое речное такси

13.06.2018 21:10 — Разное | ОНТ  
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Маленький катер, шесть мест и 40 минут по водной глади. Маршрут проходит вдоль знаковых исторических объектов: Старый и Новый замки, Коложская церковь, драмтеатр. 

Для удобства на берегу Немана оборудовали причал. Прогулки на катере уже пользуются популярностью. В безвизовом Гродно отбоя от туристов нет: в выходной день перевозят свыше 30 человек. Немало среди пассажиров и гродненцев, ведь город с воды мало кто видел.

Речное такси будет работать до закрытия туристического сезона. В следующем году маршрут расширят, чтобы дойти по воде до Августовского канала и приграничного литовского курорта Друскининкай. 

 
Теги: Гродно
 
 
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Маршрут проходит вдоль знаковых исторических объектов: Старый и Новый замки, Коложская церковь, драмтеатр.
 
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