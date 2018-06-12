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​«Балетное лето» завершается в Большом театре

13.06.2018 21:14 — Разное | ОНТ  
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«Балетное лето в Большом театре» завершается в эти минуты. На исторической сцене – все участники гала-концерта. Это и отечественные, и приглашённые солисты. Мастера pas de poisson (самых сложных прыжков) и 32 фуэте – в новой хореографической миниатюре на музыку испанского виртуоза Мануэля де Фалья. За финалом пятого фестиваля следит Александр Матяс.

Зал театра переполнен. 1207 стационарных мест оказалось мало. Понадобилось около полусотни приставных стульев. Даже в США бронировали билеты на наше «уходящее лето». Этим вечером не только сложное по технике «чёрное» па-де-де из «Лебединого озера» подтвердило, что в области балета мы впереди.

Мировая премьера – адажио из «Анастасии». Весь пока лишь в голове постановщика. Спектакль в двух действиях от Юрия Трояна заявлен 21 октября. Гала-концерт– 23 «летящих» номера.

Анна Фокина, солистка балета Большого театра Беларуси: «Мы должны танцевать классику или модерн? И то, и другое должно быть на высочайшем уровне сегодня».

Солистка Фокина завершает фестиваль, начатый с балетмейстера Фокина, а точнее с белорусской версии его «Петрушки». Дебюты – порознь и в дуэтах – основной элемент большой феерии. Впервые на отечественных подмостках – артист театра-мечты Ковент-Гардена.

Иван Путров, солист Королевского балета (Великобритания): «Для меня это необычно. В Лондоне сцена без поката. Честно говоря, мне приходится заново привыкать. Во всём мире люди любят танцевать, но у нас это особенно хорошо получается».

«Прыжок» на малую родину сегодня совершили белорусы, которые царят на площадках Берлина и Таллина. В балетной пачке не выпорхнет прима национальной труппы Ольга Гайко. Смотреть под ноги тут сложно.

Чжан Исян, солист Национального центра исполнительских искусств (Китай): «Когда я выходу на сцену, свет софитов дарит мне вдохновение. Я чувствую, что весь мир – мой! Просто следую своему сердцу. Для этого концерта я написал два новых номера».

«Гимн грации» – это балетные хиты (к примеру, па-де-де из «Спящей красавицы»), хореографические миниатюры, созданные специально под проект. Соло на саксофоне, скрипке, флейте и виолончели... «Лето» жаркое недаром.

Праздник уходит из Большого театра, но балеты на сцене останутся. 28 июня спектаклем «Маленький принц» театр закроет 85-й сезон. А 86-й откроет в сентябре «Петрушка» – самая обсуждаемая премьера этого фестивального «Лета». 

 
 
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За финалом пятого фестиваля следит Александр Матяс.
 
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