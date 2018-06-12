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Выступление двенадцатилетнего тромбониста откроет «Джазовые вечера» в Минске
Выступление 12-летнего тромбониста Ильи Киселёва откроет фестиваль «Джазовые вечера с Банком БелВЭБ» 23 июня в Верхнем городе.
Юный музыкант из Солигорска обладает особым джазовым штрихом и определённым техническим уровнем. Также в первый вечер гостей фестиваля ждёт «Духовой баттл». Все музыканты смогут исполнить не только джазовые стандарты, но и свою авторскую музыку.
Каждый вечер мероприятия в этом году будет тематическим. 23 июня со сцены будет звучать латиноамериканский джаз. 30 июня зрители познакомятся с джазовыми традициями и современностью. 7 июля в программе «В джазе только девушки» прозвучат любимые хиты из одноименного фильма в исполнении девушек-музыкантов.
Вход на все концерты свободный.
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Выступление 12-летнего тромбониста Ильи Киселёва откроет фестиваль «Джазовые вечера с Банком БелВЭБ» 23 июня в Верхнем городе.
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