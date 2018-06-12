"БелДжи" объявил цены на "народный" седан - кусаются, дороже большинства "бюджетников"

Кажется, Geely всерьез собрался покорять белорусский рынок: после Atlas завод плотно занялся более доступной моделью Emgrand X7. И да: мы снова начинаем писать про Geely.





abw.by Подробностями об Emgrand 7 в ходе интервью для телеканала СТВ поделился исполняющий обязанности директора Геннадий Свидерский. По его словам, серийное производство седана будет налажено уже в августе. Свидерский обратил внимание особое внимание на отделку салона: она мягкая, отсутствует неприятный запах пластмассы. При этом водительское место обещает быть удобным для людей практически любой комплекции, пишет





Самое главное - цена новинки: озвучена сумма "меньше 23.000 рублей". Посмеем предположить, что эта стоимость будет актуальной для базовой версии, которая как раз и промелькнула в кадре и будет поставляться к дилерам.





А это означает, что в "базе" автомобиль будет оснащаться 5-ступенчатой механической коробкой передач и скромной по современным меркам мультимедийной системой. На небогатую комплектацию указывает и простой руль без каких-либо вынесенных на него кнопок.









На родине в Китае Emgrand 7 носит имя Emgrand GL и успел пережить три рестайлинга - это уже совсем другая машина. Там автомобиль предлагается с 1,8-атмосферным или 1,4-литровым турбированным двигателем и 6-ступенчатой МКПП или "роботом" на выбор. Цена на GL в Китае - примерно от 27.000 рублей.

Но вернемся к белорусским реалиям. Можно ли действительно назвать Emgrand 7 "народным" при озвученной стоимости 23.000 рублей? На нашем рынке хватает моделей В-класса, которые уже заработали доверие и при этом стоят дешевле: Lada Vesta с кондиционером и круиз-контролем обойдется в 21.400 руб., Nissan Almera в версии Comfort стоит 20.700, а приснопамятный Renault Logan в не самой бедной комплектации обойдется в 21.000 рублей.













Схожая картина наблюдалась и при появлении в продаже Atlas: цены были сопоставимы с одноклассниками, поэтому продукт белорусско-китайского сотрудничества с сомнительной в Беларуси, надо признать, репутацией был не в выигрышной позиции. Однако кредитное предложение резко увеличило привлекательность Atlas для обычных людей: сделала свое возможность растянуть выплаты на семь лет или справиться с ними всего за два или три года при ставке 1,9%. И это не единственный вариант "обыграть" покупку, поскольку для покупателя существует еще несколько сценариев - их мы описывали в мартовском материале.





Логично будет предположить, что схожие условия будут действовать и в отношении Emgrand 7. Взаимоотношения в треугольнике "завод - покупатель - банк" уже выстроены, осталось лишь перенести их на новую модель Geely.



