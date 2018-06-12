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Боец ММА Джефф Монсон прошел праймериз от "Единой России" на выборы в городской совет Красногорска

13.06.2018 20:07 — Разное | Партизан  
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Новоиспеченный гражданин РФ, боец ММА Джефф Монсон прошел праймериз от "Единой России" в городской совет Красногорска.



Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил российский паспорт Монсону. Также он заявил, что бойца могут выдвинуть в списке "Единой России" для голосования в городской совет Красногорска. 

Как сообщает "Русская планета", Монсон уже прошел праймериз, однако партия еще не рассмотрела результаты. 

Стоит отметить, что предоставление Джеффу Монсону российского гражданства одобрили в конце 2015 года, но соответствующий приказ президент РФ Владимир Путин подписал только 29 мая 2018 года. 

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Монсону предоставили российское гражданство, поскольку он известен в спортивном мире.


 
 
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Новоиспеченный гражданин РФ, боец ММА Джефф Монсон прошел праймериз от "Единой России" в городской совет Красногорска.
 
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