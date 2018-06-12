







Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил российский паспорт Монсону. Также он заявил, что бойца могут выдвинуть в списке "Единой России" для голосования в городской совет Красногорска.





Русская планета" , Монсон уже прошел праймериз, однако партия еще не рассмотрела результаты. Как сообщает ", Монсон уже прошел праймериз, однако партия еще не рассмотрела результаты.





Стоит отметить, что предоставление Джеффу Монсону российского гражданства одобрили в конце 2015 года, но соответствующий приказ президент РФ Владимир Путин подписал только 29 мая 2018 года.





По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Монсону предоставили российское гражданство, поскольку он известен в спортивном мире.



