Президент Германии примет участие в конференции в Минске 29-30 июня

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер примет участие в конференции "Помнить ради общего европейского будущего", которая пройдет в Минском международном образовательном центре имени Йоханнеса Рау 29-30 июня.

"Конференция приурочена к официальному открытию второй очереди мемориального комплекса "Тростенец" в урочище Благовщина. В центре внимания будет вопрос о роли молодежи, местных инициатив, церквей и религиозных объединений в дальнейшем развитии общей европейской культуры памяти. Конференция соберет более 250 участников, среди которых представители Австрии, Беларуси, Германии, Польши, России, Украины и Чехии", - сообщили госагентству " БелТА " организаторы мероприятия.

По их словам, одним из центральных элементов программы 29 июня будет дискуссия по вопросам общеевропейской культуры памяти между молодыми историками из Германии, России, Беларуси и Украины, а также президентом Германии. Ожидается, что в состав президентской делегации войдут в том числе представители властей немецких городов, поддержавших строительство мемориала в Тростенце.

Организаторами конференции выступают Минский международный образовательный центр имени Йоханнеса Рау и Дортмунский международный образовательный центр в партнерстве с Народным союзом Германии по уходу за военными могилами и при поддержке министерства иностранных дел ФРГ.

