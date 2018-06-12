ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Президент Германии примет участие в конференции в Минске 29-30 июня

13.06.2018 20:13 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер примет участие в конференции "Помнить ради общего европейского будущего", которая пройдет в Минском международном образовательном центре имени Йоханнеса Рау 29-30 июня.

"Конференция приурочена к официальному открытию второй очереди мемориального комплекса "Тростенец" в урочище Благовщина. В центре внимания будет вопрос о роли молодежи, местных инициатив, церквей и религиозных объединений в дальнейшем развитии общей европейской культуры памяти. Конференция соберет более 250 участников, среди которых представители Австрии, Беларуси, Германии, Польши, России, Украины и Чехии", - сообщили госагентству "БелТА" организаторы мероприятия. 

По их словам, одним из центральных элементов программы 29 июня будет дискуссия по вопросам общеевропейской культуры памяти между молодыми историками из Германии, России, Беларуси и Украины, а также президентом Германии. Ожидается, что в состав президентской делегации войдут в том числе представители властей немецких городов, поддержавших строительство мемориала в Тростенце.

Организаторами конференции выступают Минский международный образовательный центр имени Йоханнеса Рау и Дортмунский международный образовательный центр в партнерстве с Народным союзом Германии по уходу за военными могилами и при поддержке министерства иностранных дел ФРГ.
 

 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер примет участие в конференции "Помнить ради общего европейского будущего", которая пройдет в Минском международном...
 
Новости дня
Новости разные
 
Национальный аэропорт «Минск» изменит тарифы на платную парковку с 15 июня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.06.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика