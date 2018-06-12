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Коллегия ЕЭК продолжит обсуждение вопроса о поставках белорусской молочной продукции в РФ через неделю

13.06.2018 20:06 — Разное | Интерфакс  
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Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продолжит обсуждение ситуации с поставками белорусской молочной продукции в Россию на следующей неделе, сообщает госагентство "БелТА" со ссылкой на пресс-службу комиссии.

"Сегодня на коллегии данный вопрос рассматривался во внеочередном порядке. Обсуждение было достаточно длительным. Было принято решение продолжить его рассмотрение на следующем заседании Коллегии ЕЭК через неделю", - отметили в пресс-службе ЕЭК.

Там проинформировали, что в обсуждении ситуация в связи с решением Россельхознадзора ввести с 6 июня этого года ограничения на поставку в Россию отдельных видов молочной продукции, производимой на всей территории Беларуси, приняли участие представители уполномоченных органов государств - членов ЕАЭС.

"Проект решения Коллегии комиссии будет доработан и рассмотрен на заседании Коллегии ЕЭК", - добавили в пресс-службе.

Ранее член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Сергей Сидорский высказал мнение, что для недопущения необоснованных решений по введению ограничений по поставкам не только молока, но и другой продукции, для оперативного разрешения споров должна быть сформирована правовая основа, наделяющая ЕЭК соответствующими полномочиями.

"Для развития интеграции и устранения необоснованных барьеров в торговле необходима передача на наднациональный уровень полномочий по принятию решений о введении запретов и ограничений на взаимные поставки продукции в союзе. В этом случае только комиссия, получив от сторон необходимые документы, может принять решение о введении временных ограничений в отношении продукции отдельных предприятий и оставляет за собой право проведения консультаций со сторонами без остановки производств. При этом запрет на взаимные поставки продукции может быть введен в исключительных случаях и только по решению комиссии. Такой подход обеспечит прозрачность системы взаимодействия уполномоченных органов сторон и ЕЭК при выявлении небезопасной продукции, повысит оперативность принятия обоснованных решений по спорным вопросам, защитит права добросовестных производителей", - сказал министр ЕЭК. 

Как сообщалось, Россельхознадзор с 6 июня запретил поставки из Беларуси некоторых видов молочной продукции в таре объемом более 2,5 литра из-за нарушения ветеринарно-санитарных требований.

Кроме того, российская служба регулярно вводит запреты на ввоз продукции с отдельных предприятий Беларуси из-за обнаружения в ней опасных веществ.

Создавшаяся ситуация была обсуждена на минувшей неделе на встрече А.Гордеева и вице-премьера Беларуси Михаила Русого.

В минувшую субботу, 9 июня, Россельхознадзор и департамент ветеринарного и продовольственного надзора Беларуси подписали дорожную карту по процедуре снятия взаимных ограничений по поставкам молочной продукции на 2018 год. Началом ее выполнения стало снятие запрета с трёх белорусских предприятий.

По данным Россельхознадзора, за 5 месяцев этого года из Беларуси в РФ было ввезено 18,6 тыс. тонн молока и сливок наливом и 32,6 тыс. тонн сухой молочной продукции. Это ниже показателей аналогичного периода прошлого года - 22,2 тыс. и 55,5 тыс. тонн соответственно. Из других стран поставки сухого молока за пять месяцев снизились до 10,1 тыс. тонн с 26,3 тыс. тонн за соответствующий период прошлого года.

 

 
 
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