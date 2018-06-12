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Плитку шоколада "Президент эксклюзив" с автографом Лукашенко продали на благотворительном аукционе за Br20 тыс.

13.06.2018 19:59 — Разное | Интерфакс  
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Плитку шоколада "Президент эксклюзив" с автографом президента Беларуси Александра Лукашенко продали на благотворительном аукционе за Br20 тыс., сообщает госагентство "БелТА".

Торги состоялись сегодня в легендарном магазине "Лакомка" в Минске во время презентации новой линейки шоколада "Президент". Обладателем плитки шоколада, на упаковке которой также рукой президента написано пожелание "Мир вашему дому!", стал бизнесмен Александр Мошенский. Вырученные деньги будут перечислены Городищенскому дому-интернату для детей-инвалидов в Барановичском районе Брестской области.

А.Мошенский подчеркнул, что очень рад, что деньги пойдут на поддержку детского дома. Он активно торговался за лот и неоднократно повышал ставку, которая буквально за несколько минут увеличилась в сотни раз с Br2,75, что соответствует розничной цене на этот шоколад. 

"Коммунарка" уже более года выпускает шоколад "Президент" без сахара. Особая рецептура и насыщенный вкус сделали его популярным и в Беларуси, и за ее пределами. Главная инновация новой линейки "Президент Эксклюзив" заключается в купажировании лучших сортов какао-бобов из нескольких стран. Предприятие уже выпустило около 60 т шоколада новой линейки - по 20 т с содержанием какао-бобов 72%, 78% и 85%.

Отличие новой линейки шоколада "Президент" от предыдущего продукта также заключается в выборе заменителя сахара. В новой продукции использован лактит (в предыдущей мальтит и экстракт стевии), который получается при производстве молочной сыворотки. Этот натуральный продукт гораздо слаще сахара, но практически не всасывается в кишечнике и является низкокалорийным (2,4 кал/г). В состав шоколада также входит инулин - природный пребиотик, а также особенно ароматный бургундский ванилин. Вместо соевого лецитина использован лецитин подсолнечника.
 

 
Теги: Минск
 
 
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Плитку шоколада "Президент эксклюзив" с автографом президента Беларуси Александра Лукашенко продали на благотворительном аукционе за Br20 тыс., сообщает...
 
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