Медведев и Кобяков отметили рост товарооборота в Союзном государстве

В Москве состоялось заседание Совета министров Союзного государства. Как отметил российский премьер Дмитрий Медведев, товарооборот между Россией и Беларусью за прошлый год вырос на 23%, сообщает «МИР 24».

«Есть и другие значимые результаты. 4 из 5 платежей при взаимных расчетах, в цифрах это порядка 83%, в прошлом году были проведены в российских рублях, что само по себе неплохо. Это, во-первых, говорит об определенном доверии к российской национальной валюте. Во-вторых, снижает нашу зависимость, что самое главное, конечно, от внешней конъюнктуры», – заявил Медведев.

«Хорошо было бы, если бы наш весь взаимный товарооборот и в области ценообразования тоже формировался исключительно в национальных валютах: в российских рублях и белорусских рублях. Сейчас важно приложить максимум усилий для закрепления тенденции роста взаимного товарооборота. В качестве стратегической задачи предлагаю закрепить выход на ранее существовавший уровень товарооборота в объеме свыше $40 млрд. Мы это имели совсем недавно: в 2012-2013 годах», – сказал премьер-министр республики Беларусь Андрей Кобяков.

Уже через неделю все эти вопросы обсудят президенты Союзного государства Владимир Путин и Александр Лукашенко. Их встреча состоится 19 июня в Минске.