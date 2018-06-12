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Определены страны, где пройдёт чемпионат мира по футболу 2026 года

13.06.2018 21:26 — Разное | СТВ  
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Новости мира. Накануне старта футбольного мундиаля в Москве прошел 68-й конгресс ФИФА, на котором было названо место проведения футбольного чемпионата мира 2026 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Определены страны, где пройдёт чемпионат мира по футболу 2026 года

В голосовании приняли участие представители футбольных федераций из 203 стран. Победу отпраздновала совместная заявка США, Канады и Мексики, опередив конкурирующую заявку Марокко с двукратным перевесом голосов. Чемпионат мира 2026 года пройдет в новом формате, участие примут не 32, а 48 сборных.

 
 
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Новости мира. Накануне старта футбольного мундиаля в Москве прошел 68-й конгресс ФИФА, на котором было названо место проведения футбольного чемпионата мира 2026...
 
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