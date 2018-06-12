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Чего ждать от первой игры ЧМ по футболу-2018? Репортаж СТВ
Новости Беларуси. Чемпионат мира, главный футбольный турнир четырехлетия, стартует уже 14 июня, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В матче открытия хозяевам турнира, россиянам, будут противостоять игроки Саудовской Аравии.
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Новости Беларуси. Чемпионат мира, главный футбольный турнир четырехлетия, стартует уже 14 июня, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В матче открытия хозяевам...
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