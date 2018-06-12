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ЧМ-2018: Беларусь вне игры/ 20 тысяч долларов на троих/ Бизнес наполняет казну

13.06.2018 21:20 — Разное | СТВ  
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Место за кромкой поля

Ну, все, всемирное спортивное шоу под не совсем благозвучным для наших ушей названием «мундиаль» начинается. С 14 июня по 15 июля любые новости – о встречах в верхах, цене барреля нефти, пятом разводе поп-звезды, о погоде и катастрофах – будет заглушать рев трибун 12 российских стадионов. Это же футбол! Финал чемпионата мира! Там болельщики громко кричать умеют, особенно болея за своих. Кстати, мундиаль – с испанского el mundo (мир).

А что же Беларусь? Очень жаль, но чемпионат мира белорусским футболистам, как, впрочем, и чиновникам федерации и Минспорта, может пока лишь мерещиться во снах. Не клеится игра у национальной сборной, сколько совещаний не созывай. Поэтому нам остается довольствоваться только тем, что включим дома телевизор или пойдем с друзьями в кафе и бары – болеть кто за Россию, кто за Роналду, кто за Месси. Из интернета будем узнавать интересные факты о чемпионате и вокруг него. Например, о самой красивой болельщице чемпионата – 18-летней бельгийке Зоэ Брюне. Она выиграла конкурс «Мисс Мундиаль – 2018». О прогнозах зверюшек – предсказателей итогов матчей. О знаменитых игроках и чудаках-болельщиках. А как там себя чувствует брестчанин Диего Марадона? Мы будем следить за ходом чемпионата и рассказывать на сайте CTV.BY.

Кардеры наступают и… проигрывают

И еще о спорте. Сегодня правоохранительные органы Беларуси задержали местных проходимцев, которые воровали деньги у иностранцев. Хитрыми путями с использованием интернет-торговли они снимали валюту со счетов потерпевших. Всего таким образом они похитили более 20 тысяч долларов. Заместитель начальника управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД Кирилл Вяткин рассказал, что оплачивались товары на интернет-площадках за рубежом. Покупались различные дорогостоящие гаджеты, пересылались на адреса подставных лиц, которые, в свою очередь, по дальнейшей цепочке пересылали товар в сопредельные государства. После этого, как разобрались милиционеры, другое подставное лицо забирало товар и передавало его злоумышленникам. А уже эти сбывали похищенное через интернет по стоимости ниже рыночной. Возбуждено уголовное дело по статье «Хищение путем использования компьютерной техники». Задержаны двое преступников, один пока в бегах. Правоохранители считают, что этот третий – минчанин Дмитрий Курдюков 1984 года рождения.

Это в Беларуси не первый случай кибермошенничества. Известна история, когда злоумышленники устанавливали специальные накладки на терминалы и с их помощью считывали реквизиты карт и пин-коды. А бывало, что с помощью интернет - переписки выманивали деньги и у наших. Недавно жительница Могилева перевела «бизнесмену из Англии» около 17 тысяч долларов. 

Причем здесь спорт, спросите? А очень просто. Через год в Минске будут проходить вторые Европейские игры. Тысячи участников и гостей, в том числе зарубежных, съедутся в столицу. Это будет «клондайк» для жуликов всех мастей, в том числе кибермошенников. Придется постараться айтишникам в погонах, чтобы не допустить неприятностей и разочарований.

Малый бизнес набирает обороты

На первом заседании совета по развитию предпринимательства при Мингорисполкоме сегодня объявили цифру: от малого и среднего бизнеса в городскую казну поступает около 40 процентов средств. Это больше, чем в целом по стране. Цифра, конечно, обнадеживающая. Значит, есть движение к построению эффективной экономики. Значит, широкий разворот властей лицом к развитию бизнеса начинает приносить ощутимые плоды. Как подчеркнул на встрече председатель столичного комитета экономики Николай Рогащук, седьмой и восьмой декреты Президента – о развитии предпринимательства и о цифровизации экономики«дали дополнительный толчок к тому, чтобы этот сектор развивался. За первый квартал зарегистрировано более 4000 новых малых и средних предприятий в Минске».

В столице, безусловно, начинать и вести частный бизнес проще, чем на «малой родине» – где-нибудь в Дрибине или Лоеве. Здесь сосредоточены рабочие места, кредиты банков, бизнес-инфраструктура. Словом, возможности несравнимые. Нескоро бизнес в райцентрах начнет (если вообще начнет) активно участвовать в формировании местных бюджетов. Однако уже то, что, несмотря на еще существующие преграды, столица набирает обороты, дает основания для легкого оптимизма.

Предлагаем и об этом почитать:

1. Хит соцсетей. Восхождение енота на небоскрёб по отвесной стене

2. Офицально: Александр Овечкин и дочь Веры Глаголевой станут родителями

3. Готовим свиные ребра в медовой глазури. Пошаговый рецепт

В.Д.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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