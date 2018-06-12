|
Чем порадуют музыканты на «Джазовых вечерах», которые стартуют в Минске 23 июня
Новости Беларуси. Духовой батл и юный тромбонист: «Джазовые вечера» у Ратуши стартуют 23 июня, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ
Для минчан выступят не только белорусские музыканты, но и исполнители из Израиля, Франции, Бразилии и не только. Они исполнят не только джазовые стандарты, но и авторскую музыку.
Откроет вечера юный тромбонист Илья Киселев. Начинающему джазмену всего 12 лет. Музыкой мальчик занимается уже четыре года и за это время покорил множество престижных конкурсов.
Илья Киселев, музыкант:
Каждый вечер фестиваля станет тематическим. Впервые прозвучит латиноамериканский джаз, гостям расскажут об истории и традициях музыкального искусства.
Один из вечеров посвятят прекрасной половине человечества. А в программе «В джазе только девушки» прозвучат любимые хиты из одноименного фильма в исполнении девушек-музыкантов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Духовой батл и юный тромбонист: «Джазовые вечера» у Ратуши стартуют 23 июня, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ Для минчан...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)