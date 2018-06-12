Все члены Коллеги ЕЭК считают, что Россельхознадзор нарушил право ЕАЭС в ситуации с белорусским молоком

Все члены Коллегии Евразийской экономической комиссии считают, что Россельхознадзор нарушил право Евразийского экономического союза, введя ограничения на поставки отдельных видов молочной продукции со всей территории Беларуси, сообщил директор Департамента агропромышленной политики ЕЭК Станислав Бубен, комментируя состоявшееся на заседании Коллегии ЕЭК обсуждение ситуации с поставками в Россию белорусской молочной продукции.

"По инициативе Минэкономики Беларуси сегодня на заседании Коллегии ЕЭК рассмотрен вопрос о введении Россельхознадзором с 6 июня временных ограничений на поставки в Россию молочной продукции. Все члены Коллегии отметили нарушение Россельхознадзором норм права союза (пункт 8 статьи 58 Договора о ЕАЭС). В соответствии с ним полный запрет на поставки молочной продукции со всей территории страны может вводиться только в случае наличия информации об ухудшении эпизоотической ситуации на территории Беларуси. Такая информация отсутствует", - цитирует С.Бубена госагентство " БелТА ".

По его словам, ввиду того, что подготовленный Департаментом функционирования внутренних рынков ЕЭК проект решения носил общий характер и не отвечал в полной мере запросу белорусской стороны, член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Сергей Сидорский занял принципиальную позицию, заявив о необходимости корректировки документа.

"Министром ЕЭК предложено отразить в проекте решения просьбу к правительству России по отмене указания Россельхознадзора от 4 июня 2018 года № ФС-КС-7/13391, которым неправомерно введены ограничения, и необходимости обеспечения обязательного соблюдения Россельхознадзором норм Договора о ЕАЭС и решения Совета ЕЭК о порядке взаимодействия уполномоченных органов сторон при введении временных ветеринарных мер", - пояснил С.Бубен.

По итогам обсуждения Коллегия ЕЭК приняла решение в течение недели доработать проект решения и рассмотреть его на очередном заседании, добавил директор Департамента агропромышленной политики ЕЭК.

Как сообщалось, Россельхознадзор с 6 июня запретил поставки из Беларуси некоторых видов молочной продукции в таре объемом более 2,5 литра из-за нарушения ветеринарно-санитарных требований.

Кроме того, российская служба регулярно вводит запреты на ввоз продукции с отдельных предприятий Беларуси из-за обнаружения в ней опасных веществ.

Создавшаяся ситуация была обсуждена на минувшей неделе на встрече А.Гордеева и вице-премьера Беларуси Михаила Русого.

В минувшую субботу, 9 июня, Россельхознадзор и департамент ветеринарного и продовольственного надзора Беларуси подписали дорожную карту по процедуре снятия взаимных ограничений по поставкам молочной продукции на 2018 год. Началом ее выполнения стало снятие запрета с трёх белорусских предприятий.

По данным Россельхознадзора, за 5 месяцев этого года из Беларуси в РФ было ввезено 18,6 тыс. тонн молока и сливок наливом и 32,6 тыс. тонн сухой молочной продукции. Это ниже показателей аналогичного периода прошлого года - 22,2 тыс. и 55,5 тыс. тонн соответственно. Из других стран поставки сухого молока за пять месяцев снизились до 10,1 тыс. тонн с 26,3 тыс. тонн за соответствующий период прошлого года.