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«С каждым днём ситуация ухудшается». Аграрии бьют тревогу из-за засухи: посевы массово гибнут

13.06.2018 22:02 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Природа снова напомнила белорусским аграриям о том, что они работают в условиях зоны рискованного земледелия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«С каждым днём ситуация ухудшается». Аграрии бьют тревогу из-за засухи: посевы массово гибнут

Отсутствие осадков на протяжении двух месяцев в ряде регионов страны уже поставило под сомнение виды на урожай зерновых, страдают посевы кормовых культур, недосчитаются в этом году прибыли и садоводы.

Наиболее сложная ситуация в Светлогорском, Рогачевском, Петриковском, Житковичском и Жлобинском районах. В последних двух наблюдалось опасное явление – почвенная засуха. 

«С каждым днём ситуация ухудшается». Аграрии бьют тревогу из-за засухи: посевы массово гибнут

Галина Леонова, первый заместитель председателя Жлобинского райисполкома:
У нас в мае при норме 56 мм осадков выпало всего лишь 6 мм. Это говорит ни о чем: просто немножко сверху попылило.

Погибло у нас 6 тысяч гектаров по району. С каждым днем ситуация ухудшается. Если неделю назад поля стояли зеленые, то сегодня они уже все желтые.

Пострадавшие от засухи площади активно пересеваются более устойчивыми культурами – просом, пайзой, кукурузой. Государство окажет хозяйствам финансовую поддержку на приобретение топлива и азотных удобрений.

«С каждым днём ситуация ухудшается». Аграрии бьют тревогу из-за засухи: посевы массово гибнут

 
 
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Новости Беларуси. Природа снова напомнила белорусским аграриям о том, что они работают в условиях зоны рискованного земледелия, сообщили в программе Новости «24...
 
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