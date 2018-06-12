В Минске прошли переговоры контактной группы по ситуации на востоке Украины

В Минске прошли переговоры трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.



Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик отметил, что «минские соглашения» остаются незыблемыми. Он напомнил, что в подобном ключе высказались и участники встречи в формате «нормандской четверки» в Берлине. О том, что ситуация нормализуется, говорит уменьшение числа жертв.

«В этом году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года удалось значительно сократить количество жертв среди гражданского населения – общее число сократилось на 55%. Число погибших – на 37%», – заявил спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик.

Также в ходе заседания участники группы обсудили вопрос о восстановлении Донецкой фильтровальной станции.