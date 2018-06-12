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В Минске прошли переговоры контактной группы по ситуации на востоке Украины
13.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
В Минске прошли переговоры трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
Также в ходе заседания участники группы обсудили вопрос о восстановлении
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Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик отметил, что Минские соглашения остаются незыблемыми
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