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В Минске прошли переговоры контактной группы по ситуации на востоке Украины

13.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В Минске прошли переговоры трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик отметил, что «минские соглашения» остаются незыблемыми. Он напомнил, что в подобном ключе высказались и участники встречи в формате «нормандской четверки» в Берлине. О том, что ситуация нормализуется, говорит уменьшение числа жертв.

«В этом году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года удалось значительно сократить количество жертв среди гражданского населения – общее число сократилось на 55%. Число погибших – на 37%», – заявил спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик.

Также в ходе заседания участники группы обсудили вопрос о восстановлении Донецкой фильтровальной станции.

Представители «нормандской четверки» встретились в Берлине 11 июня. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, стороны подтвердили необходимость исполнения Минских соглашений.



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Теги: Минск
 
 
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Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик отметил, что Минские соглашения остаются незыблемыми
 
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