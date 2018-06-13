﻿ «Нам, как будущим педагогам, эта тема важна». О Целях устойчивого развития говорили с Марианной Щёткиной в БГПУ им. М. Танка. 21.by
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«Нам, как будущим педагогам, эта тема важна». О Целях устойчивого развития говорили с Марианной Щёткиной в БГПУ им. М. Танка

13.06.2018 22:33 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В педагогическом университете имени Максима Танка состоялась встреча студентов и национального координатора по достижению Целей устойчивого развития – Марианны Щеткиной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В форме открытого диалога будущие педагоги обсудили роль молодежи в достижении повышения качества жизни, а также развития и потребления без ущерба для будущих поколений.

«Нам, как будущим педагогам, эта тема важна». О Целях устойчивого развития говорили с Марианной Щёткиной в БГПУ им. М. Танка

Владислав Желнерович, магистрант факультета естествознания:
Политика в области достижения Целей устойчивого развития является актуальной на сегодняшний день в нашем обществе и достаточно хорошо поддерживается на государственном уровне. Нам, как будущим педагогам, эта тема важна.

«Нам, как будущим педагогам, эта тема важна». О Целях устойчивого развития говорили с Марианной Щёткиной в БГПУ им. М. Танка

Марианна Щеткина, национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития:
Самое главное – не донести информацию (они и так ее знают), а услышать их мнение: каким образом сегодня нужно действовать, что нужно сегодня изменить, как они видят перспективы развития нашей страны.

Молодежь отличается всегда тем, что говорит открыто, смело, говорит то, что думает.

Напомним, проект национальной стратегии устойчивого развития рассчитан до 2035 года и предполагает 17 целей, которые направлены на ликвидацию бедности, борьбу с неравенством и несправедливостью, а также решение проблем, связанных с изменением климата.

 
 
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Новости Беларуси. В педагогическом университете имени Максима Танка состоялась встреча студентов и национального координатора по достижению Целей устойчивого...
 
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