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«Нам, как будущим педагогам, эта тема важна». О Целях устойчивого развития говорили с Марианной Щёткиной в БГПУ им. М. Танка
Новости Беларуси. В педагогическом университете имени Максима Танка состоялась встреча студентов и национального координатора по достижению Целей устойчивого развития – Марианны Щеткиной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В форме открытого диалога будущие педагоги обсудили роль молодежи в достижении повышения качества жизни, а также развития и потребления без ущерба для будущих поколений.
Владислав Желнерович, магистрант факультета естествознания:
Марианна Щеткина, национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития:
Молодежь отличается всегда тем, что говорит открыто, смело, говорит то, что думает.
Напомним, проект национальной стратегии устойчивого развития рассчитан до 2035 года и предполагает 17 целей, которые направлены на ликвидацию бедности, борьбу с неравенством и несправедливостью, а также решение проблем, связанных с изменением климата.
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«Нам, как будущим педагогам, эта тема важна». О Целях устойчивого развития говорили с Марианной Щёткиной в БГПУ им. М. Танка
Новости Беларуси. В педагогическом университете имени Максима Танка состоялась встреча студентов и национального координатора по достижению Целей устойчивого...
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