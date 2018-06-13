Заводы Арбузова, компании Ваганова, городские общежития: кто задолжал столичной казне

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Свыше 1650 компаний, зарегистрированных в Минске, перед наступлением лета не выполнили обязательств перед бюджетом, ИМНС по г. Минску обнародовала данные по должникам на 1 июня 2018 года.

В «черный список» вошло достаточно много «должников с именами». В их числе, например, два предприятия крупного холдинга Fenox Automotive – «Брэйк хайдроликс» и «Витаравтомотив». Их владелец бизнесмен Виталий Арбузов в мае этого вышел на свободу после более чем годичного пребывания в заключении. Бизнесмена обвиняли по подозрению в уклонении от уплаты налогов – около 40 млн рублей.

С проблемами по аккумулированию средств на выплату налогов столкнулись на 1 июня несколько предприятий, которые связывают с Алексеем Вагановым. В «черном списке» столичных налоговиков находятся «ЛадаГарант», «8 канал», «Лада ОМС-Инжениринг» и «ЛадаХотелс». Недавно стало известно, что открытие отеля Mercure, который бизнесмен с партнерами строит на улице Зыбицкой, вновь перенесено, на этот раз, на 1 сентября 2018 года.

Долги перед бюджетом имеются у компаний, проблемы которых обнажились в последнее время. Например, это- владелец сети казино « У адмирала» «Ново-ВР», сотрудники которого сейчас пытаются забрать у работодателя свои зарплаты. В «черном списке» находится и «Тамбаз» - застройщик с многолетней историей, который не смог выполнить свои обязательства перед инвесторами-дольщиками.

В список должников на 1 июня входили коммунальные предприятия «Механизированная уборка города» и «Минские городские общежития», застройщик «Лект», производитель газировки «Акватрайпл», а также фармацевтические фабрики «Ферейн» и «Дживафарм». Первая принадлежит российскому бизнесмену Владимиру Брынцалову, а вторую недавно начали создавать белорусские и индийские бизнесмены.