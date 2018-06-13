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Минск примет женский чемпионат Европы 2020 года по индорхоккею

13.06.2018 23:58 — Разное | Tut.by  
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Минск примет чемпионат Европы 2020 года по индорхоккею среди женских команд, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации хоккея на траве.


Фото: Белорусская федерация хоккея на траве

Такое решение принято исполкомом Европейской федерации этого вида спорта.

Чиновники при принятии решения о месте проведения турнира учитывали отличную организацию континентального первенства в 2016 году в столичном Дворце спорта.

Соревнования по индорхоккею среди сильнейших женских сборных континента пройдут с 24 по 26 января в Минске. Вместе с белорусками хоккеистками за титул поспорят сборные Австрии, Бельгии, Германии, Нидерландов, Украины, Чехии и Швейцарии.

Женская сборная Беларуси по индорхоккею занимает третье место в рейтинге Международной федерации. Столь высокую позицию белорусским хоккеисткам удалось занять благодаря успешному выступлению на чемпионате Европы и Кубке мира в 2018 году. На обоих турнирах наша команда завоевывала бронзовые награды.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск примет чемпионат Европы 2020 года по индорхоккею среди женских команд.
 
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