ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мирный и Освальд победили на старте теннисного турнира в Штутгарте

13.06.2018 23:48 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Белорус Максим Мирный и австриец Филипп Освальд победно стартовали на турнире в немецком Штутгарте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом раунде парного разряда Мирный и Освальд обыграли в двух сетах француза Хьюго Ниса и представителя Канады Дениса Шаповалова — 7:5, 6:3.

В четвертьфинале белорусско-австрийский тандем сыграет с польско-шведским дуэтом Марцин Матковски / Роберт Линдстедт.

На турнире в голландском Хертогенбосхе белорусско-итальянская пара Андрей Василевский / Андреас Сеппи уступила в 1/8 финала голландскому дуэту Сандер Арендс / Матве Мидделкоп — 3:6, 4:6.

В женской части этих соревнований белоруска Арина Соболенко и россиянка Вероника Кудерметова победили хорватско-шведскую пару Дарья Юрак / Корнелия Листер — 7:5, 6:3.

Белорусско-эстонский тандем Александра Саснович / Анетт Контавейт в первом раунде проиграл австралийским теннисисткам Джессике Мур и Эллен Перес — 4:6 7:6 (8:6), 7:10.

 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорус Максим Мирный и австриец Филипп Освальд победно стартовали на турнире в немецком Штутгарте.
 
Новости дня
Новости разные
 
Гандболисты сборной Беларуси не пробились на ЧМ-2019 и впервые за 6 лет не вышли на топ-турнир
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.06.2018
Маяк Преднепровья

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика