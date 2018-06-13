Призер чемпионатов мира и Европы в беге с барьерами Алина Талай поделилась ожиданиями от предстоящего открытия стадиона «Динамо» в Минске.



Алина Талай. Фото: sb.by

В честь открытия арены после реконструкции 22 июня состоится легкоатлетический матч между сборными Беларуси, Балканских и Балтийских стран, а также Украины.

— Думаю, что при выходе на «Динамо» будет «ёкать» все тело. Моя карьера продолжается уже около 10 лет, и все-таки никогда в Минске не было соревнований по легкой атлетике такого уровня. Были какие-то небольшие турниры, к нам приезжали иностранные спортсмены.

Но сейчас будет первое такое соревнование, когда приедет, считай, пол-Европы. Пусть будут и не самые сильные команды, но даже в Украине, Латвии, Болгарии есть спортсмены, которые занимают призовые места. Поэтому состояние немножечко волнительное. Плюс когда выходишь на домашнюю арену, когда приходят твои знакомые и друзья, те, кто обычно болеет за тебя по телевизору, то хочется показать хороший результат. Я надеюсь, что мне удастся успокоить свои нервы и справиться с эмоциями, — рассказала Талай.

Алина призналась, что только прилетела с соревнований, поэтому опробовать беговые дорожки обновленного «Динамо» еще не успела.

— Вспоминая, каким грандиозным стадион был до реконструкции, я надеюсь, что он меня впечатлит, — добавила спортсменка.

Ожидается, что спортсмены, в случае такой необходимости, смогут начать тренироваться непосредственно на основной арене уже с 15 июня.

Девятовский: На легкоатлетическом матче на «Динамо» постараемся создать крутую атмосферу

Председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский поделился ожиданиями от матча между сборными Беларуси, Балкан, Балтийских стран и Украины, которым после реконструкции будет открыт минский стадион «Динамо».



Вадим Девятовский. Фото: sb.by

— К большому сожалению, таких ярких событий в белорусской легкой атлетике не было на протяжении десятилетий. Маленькая ласточка — это Кубок Европы в беге на 10 тысяч метров. Я уже говорил, когда проходили выборы главы федерации, что мы будем бороться за самые большие соревнования. Почему раньше этого не делали, я не знаю, — сказал он.

Председатель БФЛА отметил, что заполнить трибуны, как это бывает на этапах «Бриллиантовой лиги» в Осло и Стокгольме, крайне непросто, а такие соревнования имеют многолетнюю историю.

— Мы знаем, что белорусы тоже любят легкую атлетику. Но по телевизору. Мы хотим воспитать такую болельщицкую культуру, что человек пришел на стадион, прочувствовал атмосферу, а потом привел с собой своих друзей и родственников, как на Минский полумарафон. Раньше на него смотрели и у виска крутили. А потом пришли люди просто посмотреть и так прониклись атмосферой, что в следующий раз уже бежали сами. Поэтому мы будем стараться создать очень крутую атмосферу. Для нас это очень серьезный экзамен, но мы и на чемпионатах страны, спортсмены не дадут соврать, стараемся создать атмосферу праздника. Например, манеж в Могилеве собирает полные трибуны. Мы набираемся опыта, пиарим легкую атлетику, и зритель нам отвечает. Поэтому надеемся, что матч на «Динамо» не выйдет комом.

Вадим Девятовский обратил внимание, что на этом мероприятии будет большое количество европейских спортивных чиновников, которые оценят уровень проведения соревнований и количество зрителей.

— Потому что пустые трибуны никому не нужны: ни для ТВ-картинки, ни легкоатлетам. Если не будет болельщиков, они сделают вывод, что так у нас любят легкую атлетику, так к нам идут. Надо показать людям, что такие соревнования — это классно, а потом они уже сами пойдут, — резюмировал руководитель БФЛА.