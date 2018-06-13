"Нам нужно купить троих классных форвардов". Первая пресс-конференция нового тренера БАТЭ

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага прокомментировал домашнюю победу над «Гомелем» (3:0) в матче 11-го тура чемпионата страны.



Фото: ФК БАТЭ

— Комментарий прост. Три очка очень важны. Тем более играли с опытной командой, после матчей сборной. А после них футболисты возвращаются в состав в разном физическом состоянии. Рад, что футболисты профессионально выполнили свои обязанности.

— После счета 3:0 команда не ушла в оборону, а неслась вперед до последних минут. Ваше требование?

— Одно из требований. У нас многое получалось. Ребята поймали небольшой кураж. Со стороны смотрелось именно так. Хотя у ребят было не совсем оптимальное физическое состояние. Все же игры сборной забрали много сил.

Наши игроки молодцы — достойно представили честь страны. Они профессионально отнеслись к матчам, перед ними надо снять шляпу. Сборная — лицо нашего футбола. А еще они нашли в себе силы не только выиграть со счетом 3:0, но и покуражиться в конце.

— Какой футбол прививаете команде?

— Это долгий разговор. Я могу сказать про баланс. Или про то, что нам нужно купить троих классных форвардов. Мне нужен футбол, после которого мы с Андреем Вашкевичем прибавим «3» в графу «очки».

— Как вы узнали о своем назначении на пост главного тренера БАТЭ? Могли отказаться?

— Отказаться — нет. А узнал по телефону.

— Ваша реакция?

— Коль сказал да, буду работать и добиваться результата. Я в БАТЭ 20 лет. Знал, что от меня будут ждать под таким давлением, как у нас всегда это происходит. У меня было два прекрасных примера — Гончаренко и Ермакович. Видел, как они к этому шли, через что прошли. Я был готов к этому.

— Глеб успел сыграть за сборную Беларуси среди артистов и отправился на прощальный матч Томаша Росицкого. При этом он мало играет за клуб. Вас это устраивает?

— Оба мероприятия были давно запланированы. Из Праги он улетел в европейскую клинику — сейчас он лечится. Я с ним каждый день на связи.

Он проходит многочисленные процедуры. Будет здоров — будет играть. Поэтому он никакой не «фестивальный». Все было согласовано. А сейчас человек готовится к тому, чтобы приступить к тренировкам в общей группе.