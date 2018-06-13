Зарождение промышленного пивоварения на территории современной Беларуси. Первый лидский пивзавод

Пиво на территории Беларуси появилось вместе с зерновым земледелием, лет эдак тысяч пять тому назад. Документально зафиксировано, что в Полоцком и Туровском княжествах в IХ веке варили пиво. В ХVI веке небольшие пивоварни имелись на всей территории Великого княжества Литовского. Было время, когда во всяком доме было пиво. Варили пиво в основном для себя, для домочадцев и гостей. Со временем появились пивоварцы, которые «шинковали пиво» для продажи в своих корчмах.

Лидские мещане разрешение на строительство пивного завода получили вместе с магдебургским правом в 1590 г., но с условием: «Для безопасности от огня солодовый и пивной заводы должны строиться в стороне от города» (НИАБ в г. Гродно. Ф.1722, оп.1 д.96. л. 140).

В 1680 г. в Лиде имелся бровар и 16 корчем, в которых продавали пиво (НИАБ.Ф.1767. Оп.1. Д.22. Л.924, 927об.)

У пива в отличие от горелого вина (горелки), спирта, водки, спиртовых настоек имеется серьезный недостаток – ограниченный срок хранения. Настоящее пиво хранится не более 7 суток. Потребность в пиве возрастает летом при очень теплой погоде, когда самые неблагоприятные условия для хранения. Промышленное пивоварение возникает там, где имеются многочисленные питейные заведения и тогда, когда большое количество людей жаждет пива.

На территории современной Беларуси пивоварение вышло на промышленный уровень в конце XVIII века. Считается, что случилось это в Бешенковичах, где с 29 июня по 27 июля проводилась Петропавловская ярмарка, на которую съезжались до 5 тысяч торговцев, шляхты и крестьян. Небольшая пивоварня в Бешенковичах была основана около 1780 г. В 1783 г. Бешенковичи купил у Огинских подканцлер ВКЛ Иохим Литавор-Хрептович (1729-1812), один из лучших предпринимателей Великого княжества Литовского и России конца XVIII — начала XIX веков. Он построил пивоваренный завод, отвечавший потребностям Бешенковичской ярмарки.