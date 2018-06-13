МАРТ против роста «Евроопта»: Это монополизация розничной торговли

Поднять «монопольный потолок» до 35% доли рынка или совсем его отменить предложила группа компаний «Евроторг», в состав которой входят и магазины «Евроопт». Однако эта идея не нашла поддержки у Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

«Евроопт» хотел еще немного подрасти

С просьбой «подвинуть» порог монополии к властям обратилась группа компаний «Евроторг», в состав которой входит и сеть магазинов «Евроопт». По данным бизнесменов, они сталкиваются с ограничениями в развитии из-за действующих антимонопольных норм — доля магазинов во многих регионах превышает требуемые 20%.

В результате было решено провести экспертный совет при Министерстве антимонопольного регулирования и торговли с участием и чиновников, и представителей бизнеса, передает «Спутник».

Впервые о возможном наказании «Евроопта» власти заявили в апреле 2017 года. Тогда обратили внимание, что в семи районах Беларуси ритейлер забрал себе больше допустимых 20% рынка . Позже сеть решила активнее работать в деревнях, чтобы не упираться в «монопольный потолок».

На сегодняшнее заседание экспертного совета «Евроторг» вынес заметное изменение в антимонопольное законодательство: бизнесмены предложили увеличить разрешенную долю на рынке продовольственных магазинов до 35% или полностью ее отменить.

МАРТ против: монополия вызовет рост цен и нарушение прав покупателей

Антимонопольный регулятор рынка выступил против идеи сдвигания «потолка».

"Есть риски увеличения цен, возможного нарушения прав потребителей — если закроются магазины", — пояснил первый замминистра антимонопольного регулирования и торговли Артур Карпович.

Министерство, подчеркнул он, стоит на защите интересов и прав потребителей. Этот вопрос важнее развития розничных сетей, подчеркнул он.

В результате на заседании экспертного совета предложение «Евроторга» не прошло: из 19 присутствовавших членов ОКС 16 проголосовало против предложения, один – «за» и два воздержались, передает «Прайм».

Министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович сегодня сообщил, что МАРТ обращался с запросами о возможном повышении «монопольного потолка». Поддержали предложение только сети «Евроторг» и «Доброном», а также Витебский облисполком.

Чиновник прямо заявил, что министерство антимонопольного регулирования и торговли выступает против монополизации рынка розничной торговли, сообщает БелТА.

По итогам встречи генеральный директор ООО «Евроторг» Андрей Зубков заявил, что торговая сеть намерена придерживаться норм действующего законодательства, если ее потенциал в развитии регионов «не нужен», пишут Naviny.by.

«Мы не собираемся бороться ни с обществом, ни с государством. Если вам не нужен наш потенциал — нет так нет», — заключил он.

Справка БДГ

Информация по долям торговых сетей в Беларуси — закрытая информация. Однако, по данным МАРТ, единственная сеть, которая приблизилась к порогу в 20%, - это «Евроторг». На втором месте — сеть «Корона», но у нее доля 8 раз меньше.