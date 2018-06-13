Вы видели: девочка с волосами, которые невозможно причесать?





Изображение: Baby Einstein 2.0 / facebook.com





В 2016 году профессор Регина Бетц из Боннского университета обнаружила элементы ДНК, ответственные за «синдром непослушных волос». Выяснилось, что дело в особой мутации гена PADI3. Этот ген рецессивный, поэтому у обоих родителей волосы могут быть самыми обычными. Если же ребенку достается по одной копии с мутацией от каждого из родителей, то он получает абсолютно невероятную прическу.





Родители маленькой Тейлор заметили странности с волосами, когда ей было 4−6 месяцев. Они обратились к профессору Бетц, и та подтвердила, что у девочки действительно «синдром непослушных волос».





«Ее волосы выглядят потрясающе, как будто она — маленький Альберт Эйнштейн, — сказала изданию BuzzFeed News мама девочки Кара Макгоуэн. — Все они стоят дыбом». Сделать прическу на волосах Тейлор почти невозможно, а если завязать их в хвостик, то он будет торчать вверх.









Изображение: Baby Einstein 2.0 / facebook.com





Изображение: Baby Einstein 2.0 / facebook.com









42.tut.by. По всей длине волос тянутся маленькие бороздки. У некоторых эта особенность проходит с возрастом, а у других — нет. У людей с синдромом сечение каждого волоса не круглое, а треугольное или имеет форму сердца, пишетПо всей длине волос тянутся маленькие бороздки. У некоторых эта особенность проходит с возрастом, а у других — нет.





Во всем мире задокументировано около ста проявлений «синдрома непослушных волос». Некоторые считают, что у Эйнштейна была эта особенность, однако наверняка сказать об этом можно будет, только изучив ДНК его потомков.



