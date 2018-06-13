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Вы видели: девочка с волосами, которые невозможно причесать?
Тейлор Макгоуэн живет в Чикаго, ей полтора года. У нее редкая генетическая особенность — «синдром непослушных волос», из-за которого ее волосы всегда стоят дыбом. Это состояние зарегистрировали всего у 100 человек во всем мире.
Изображение: Baby Einstein 2.0 / facebook.com
В 2016 году профессор Регина Бетц из Боннского университета обнаружила элементы ДНК, ответственные за «синдром непослушных волос». Выяснилось, что дело в особой мутации гена PADI3. Этот ген рецессивный, поэтому у обоих родителей волосы могут быть самыми обычными. Если же ребенку достается по одной копии с мутацией от каждого из родителей, то он получает абсолютно невероятную прическу.
Родители маленькой Тейлор заметили странности с волосами, когда ей было 4−6 месяцев. Они обратились к профессору Бетц, и та подтвердила, что у девочки действительно «синдром непослушных волос».
«Ее волосы выглядят потрясающе, как будто она — маленький Альберт Эйнштейн, — сказала изданию BuzzFeed News мама девочки Кара Макгоуэн. — Все они стоят дыбом». Сделать прическу на волосах Тейлор почти невозможно, а если завязать их в хвостик, то он будет торчать вверх.
Изображение: Baby Einstein 2.0 / facebook.com
Изображение: Baby Einstein 2.0 / facebook.com
У людей с синдромом сечение каждого волоса не круглое, а треугольное или имеет форму сердца, пишет
Во всем мире задокументировано около ста проявлений «синдрома непослушных волос». Некоторые считают, что у Эйнштейна была эта особенность, однако наверняка сказать об этом можно будет, только изучив ДНК его потомков.
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Тейлор Макгоуэн живет в Чикаго, ей полтора года. У нее редкая генетическая особенность — «синдром непослушных волос», из-за которого ее волосы всегда стоят дыбом....
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