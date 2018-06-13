Арямнов вернулся, но проиграл 19-летнему парню – это конфуз?

tribuna.com. В 2014-м он последний раз выступил на чемпионате Европы, а через два года заявил, что со штангой завязывает. Арямнов устроился работать тренером в родном Борисове, завел канал на YouTube и комментировал в СМИ совершенно разные события. Вот парочка примеров. Последние четыре года олимпийский чемпион Пекина-2008 в тяжелой атлетике Андрей Арямнов провел, не выходя на помост, пишетВ 2014-м он последний раз выступил на чемпионате Европы, а через два года заявил, что со штангой завязывает. Арямнов устроился работать тренером в родном Борисове, завел канал на YouTube и комментировал в СМИ совершенно разные события. Вот парочка примеров.





Но несколько месяцев назад тяжелоатлет заявил о возвращении, а также выразил намерение выиграть вторую Олимпиаду. Еще он хочет изменить мнение о себе. «Хочу оставить после себя – настоящего себя. Ведь только со временем можно будет понять, кто такой Арямнов», – рассуждал спортсмен.





Шанс показать себя у него появился на турнире памяти Сергея Лагуна, который на днях проходил в Новополоцке. Еще незадолго до старта Арямнов утверждал, что не видит перед собой конкурентов ни в мире, ни уж тем более в Беларуси.









Эдуард Зезюлин





Однако в Новополоцке 30-летний олимпийский чемпион занял лишь второе место. В весовой категории свыше 105 кг (Арямнов обычно выступал до 105 кг) его опередил 19-летний воспитанник новополоцкого ГУОРа Эдуард Зезюлин. Причем сделал это тинейджер уверенно: поднял в сумме 397 кг, опередив именитого соперника на 15 кг.





Что известно о Зезюлине? Эдуард родился в Эдуард родился в Могилеве , где и начал заниматься тяжелой атлетикой, позже переехал в Новополоцк. На молодежном уровне парень показывает достойные результаты. Год назад занял четвертое место на чемпионате мира среди юниоров в Токио, а в этом году завоевал Кубок Беларуси и выиграл турнир памяти Лагуна.





– Я не удивлен тому, что Зезюлин победил Арямнова, – говорит старший тренер сборной Беларуси по тяжелой атлетике Виктор Шершуков. – Все-таки Эдуард по рейтингу своей возрастной группы занимает второе место в мире, а Арямнов впервые за долгое время принял участие в соревнованиях. Зезюлин прогрессирует, у этого парня большое будущее. Но я вам могу честно сказать, что в нашей сборной порядка пяти молодых ребят, которые не хуже Зезюлина, а то и посильнее.









Что касается Арямнова, Шершуков очень доволен его возвращением, и говорит, что являлся одним из инициаторов камбека.





- Для спортсмена такого уровня 30 лет – не возраст. Наш прославленный штангист Александр Курлович впервые выиграл Олимпиаду в 28 лет, а вторую – в 32 года. Арямнов выступал очень давно, и после старта в Новополоцке Андрюша сам сказал: «Хороший старт, но как будто в первый раз. Все приходится начинать сначала. Выступать где-то разучился». После продолжительного перерыва это вполне нормально. И очень хорошо, что спортсмен оценивает себя объективно. Значит, нацелен на будущее. Конечно, ему в килограммах нужно добавлять, но с текущим результатом он уже где-то в мировой десятке. А если о Европе говорить, то повыше будет.





Шершуков считает, что все ответы на вопросы о перспективах Андрея в сборной, которую в 2017-м на год дисквалифицировали за допинг, даст чемпионат Беларуси. Его в сентябре примет Гродно . Но тренер говорит, что зацикливаться на текущих показателях Арямнова не стоит. Он активно работает всего месяц, себя прежнего еще не напоминает, но, по словам Шершукова, тренируется усердно.





- Пока можно лишь говорить о том, что спортсмен вернулся, показал хороший результат, и, как уже говорил, нацелен на будущее. Это огромный плюс. И если Андрей продолжит работать так, как сейчас, то кондиции, которые позволят бороться за медаль на чемпионате мира, он наберет.

* * *

Сам Арямнов говорит, что желание выступать у него никогда не пропадало. Просто случилась травма, из-за которой пришлось долго восстанавливаться и даже сообщить о завершении карьеры.





- Из-за неправильного подхода бывших тренеров сборной (прежним коучем был Александр Гончаров – Tribuna.com) получился перегруз, не давали возможности отдохнуть. Меня тогда перегрузили, загнали и выкинули, как собаку. Но на собаке все ведь быстро заживает. Они промахнулись. Как оказалось, профессионализм взял верх. Я вроде и завершил карьеру, но потом начал работать тренером, находился в зале, немного поддерживал физическую форму и в какой-то момент понял, что у меня ничего не болит. Подумал, почему бы не возобновить карьеру? Тем более я хорошо общался с Сергеем Лагуном, посчитал, что должен выступить в соревнованиях его памяти.





К этому турниру Арямнов готовился 11 дней и поднял в сумме 382 килограмма (171 в рывке и 211 в толчке). Нынешний чемпион мира Али Хашеми в категории до 105 кг набрал 404 кг (183+221). Лучшее достижение Арямнова на международных соревнования – 436 кг на Олимпиаде в Пекине.





– Для международных стартов мой результат пока не очень, – говорит Арямнов. – Но я чувствую в себе силу, появился режим, есть возможность восстанавливаться и следить за самочувствием. К чемпионату Беларуси в Гродно буду хорошо готов и подниму в сумме больше 404 кг. Разговаривать о повторении пекинского результата пока сложно. На этот вопрос я буду отвечать серьезным результатом. Я на него настроен. Посмотрим.





Ближайший крупный турнир, в котором сможет принять участие пока дисквалифицированная сборная Беларуси, – чемпионат мира в Туркменистане. Он пройдет с 1 по 10 ноября в Ашхабаде и будет включать в себя несколько новых весовых категорий, которые Международная федерация тяжелой атлетики должна утвердить в июле. Есть вероятность, что коронные 105 кг Арямнова могут исчезнуть из программы. Сам спортсмен относится к этому спокойно, и готов попробовать себя в других категориях. Сейчас Арямнова в качестве инструктора пригласили на сбор национальной команды. Он проводит мастер-классы для молодежи и параллельно работает над собой.



