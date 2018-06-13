ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Арямнов вернулся, но проиграл 19-летнему парню – это конфуз?

13.06.2018 22:44 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Тренер сборной говорит, что олимпийский чемпион в порядке.

Арямнов вернулся, но проиграл 19-летнему парню – это конфуз?
Последние четыре года олимпийский чемпион Пекина-2008 в тяжелой атлетике Андрей Арямнов провел, не выходя на помост, пишет tribuna.com. В 2014-м он последний раз выступил на чемпионате Европы, а через два года заявил, что со штангой завязывает. Арямнов устроился работать тренером в родном Борисове, завел канал на YouTube и комментировал в СМИ совершенно разные события. Вот парочка примеров.

Но несколько месяцев назад тяжелоатлет заявил о возвращении, а также выразил намерение выиграть вторую Олимпиаду. Еще он хочет изменить мнение о себе. «Хочу оставить после себя – настоящего себя. Ведь только со временем можно будет понять, кто такой Арямнов», – рассуждал спортсмен.

Шанс показать себя у него появился на турнире памяти Сергея Лагуна, который на днях проходил в Новополоцке. Еще незадолго до старта Арямнов утверждал, что не видит перед собой конкурентов ни в мире, ни уж тем более в Беларуси.


Эдуард Зезюлин

Однако в Новополоцке 30-летний олимпийский чемпион занял лишь второе место. В весовой категории свыше 105 кг (Арямнов обычно выступал до 105 кг) его опередил 19-летний воспитанник новополоцкого ГУОРа Эдуард Зезюлин. Причем сделал это тинейджер уверенно: поднял в сумме 397 кг, опередив именитого соперника на 15 кг.

Что известно о Зезюлине? Эдуард родился в Могилеве, где и начал заниматься тяжелой атлетикой, позже переехал в Новополоцк. На молодежном уровне парень показывает достойные результаты. Год назад занял четвертое место на чемпионате мира среди юниоров в Токио, а в этом году завоевал Кубок Беларуси и выиграл турнир памяти Лагуна.

– Я не удивлен тому, что Зезюлин победил Арямнова, – говорит старший тренер сборной Беларуси по тяжелой атлетике Виктор Шершуков. – Все-таки Эдуард по рейтингу своей возрастной группы занимает второе место в мире, а Арямнов впервые за долгое время принял участие в соревнованиях. Зезюлин прогрессирует, у этого парня большое будущее. Но я вам могу честно сказать, что в нашей сборной порядка пяти молодых ребят, которые не хуже Зезюлина, а то и посильнее. 


Что касается Арямнова, Шершуков очень доволен его возвращением, и говорит, что являлся одним из инициаторов камбека.

- Для спортсмена такого уровня 30 лет – не возраст. Наш прославленный штангист Александр Курлович впервые выиграл Олимпиаду в 28 лет, а вторую – в 32 года. Арямнов выступал очень давно, и после старта в Новополоцке Андрюша сам сказал: «Хороший старт, но как будто в первый раз. Все приходится начинать сначала. Выступать где-то разучился». После продолжительного перерыва это вполне нормально. И очень хорошо, что спортсмен оценивает себя объективно. Значит, нацелен на будущее. Конечно, ему в килограммах нужно добавлять, но с текущим результатом он уже где-то в мировой десятке. А если о Европе говорить, то повыше будет.

Шершуков считает, что все ответы на вопросы о перспективах Андрея в сборной, которую в 2017-м на год дисквалифицировали за допинг, даст чемпионат Беларуси. Его в сентябре примет Гродно. Но тренер говорит, что зацикливаться на текущих показателях Арямнова не стоит. Он активно работает всего месяц, себя прежнего еще не напоминает, но, по словам Шершукова, тренируется усердно.

- Пока можно лишь говорить о том, что спортсмен вернулся, показал хороший результат, и, как уже говорил, нацелен на будущее. Это огромный плюс. И если Андрей продолжит работать так, как сейчас, то кондиции, которые позволят бороться за медаль на чемпионате мира, он наберет.
* * *
Сам Арямнов говорит, что желание выступать у него никогда не пропадало. Просто случилась травма, из-за которой пришлось долго восстанавливаться и даже сообщить о завершении карьеры.

- Из-за неправильного подхода бывших тренеров сборной (прежним коучем был Александр Гончаров – Tribuna.com) получился перегруз, не давали возможности отдохнуть. Меня тогда перегрузили, загнали и выкинули, как собаку. Но на собаке все ведь быстро заживает. Они промахнулись. Как оказалось, профессионализм взял верх. Я вроде и завершил карьеру, но потом начал работать тренером, находился в зале, немного поддерживал физическую форму и в какой-то момент понял, что у меня ничего не болит. Подумал, почему бы не возобновить карьеру? Тем более я хорошо общался с Сергеем Лагуном, посчитал, что должен выступить в соревнованиях его памяти.

К этому турниру Арямнов готовился 11 дней и поднял в сумме 382 килограмма (171 в рывке и 211 в толчке). Нынешний чемпион мира Али Хашеми в категории до 105 кг набрал 404 кг (183+221). Лучшее достижение Арямнова на международных соревнования – 436 кг на Олимпиаде в Пекине.

– Для международных стартов мой результат пока не очень, – говорит Арямнов. – Но я чувствую в себе силу, появился режим, есть возможность восстанавливаться и следить за самочувствием. К чемпионату Беларуси в Гродно буду хорошо готов и подниму в сумме больше 404 кг. Разговаривать о повторении пекинского результата пока сложно. На этот вопрос я буду отвечать серьезным результатом. Я на него настроен. Посмотрим.

Ближайший крупный турнир, в котором сможет принять участие пока дисквалифицированная сборная Беларуси, – чемпионат мира в Туркменистане. Он пройдет с 1 по 10 ноября в Ашхабаде и будет включать в себя несколько новых весовых категорий, которые Международная федерация тяжелой атлетики должна утвердить в июле. Есть вероятность, что коронные 105 кг Арямнова могут исчезнуть из программы. Сам спортсмен относится к этому спокойно, и готов попробовать себя в других категориях. Сейчас Арямнова в качестве инструктора пригласили на сбор национальной команды. Он проводит мастер-классы для молодежи и параллельно работает над собой.


 
Теги: Гродно, Могилев
 
 
Ссылка на источник 21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тренер сборной говорит, что олимпийский чемпион в порядке.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске прошли переговоры контактной группы по ситуации на востоке Украины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.06.2018
Маяк Преднепровья

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика