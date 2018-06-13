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Барселона лидирует в ЕС по содержанию кокаина в канализации

13.06.2018 21:40 — Разное | Партизан  
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Европейский центр мониторинга наркотиков и наркозависимости представил на минувшей неделе доклад, в котором сообщил об увеличении спроса на наркотики.

О росте потребления запрещенных веществ свидетельствует, в частности, уровень содержания наркотиков в сточных водах.

Наибольшая концентрация кокаина выявлена в канализационных водах испанского города-курорта Барселона. За ней следуют голландский Амстердам и бельгийский Брюссель. Далее идут Милан (Италия), Париж (Франция), Загреб (Хорватия), Осло (Норвегия) и Афины (Греция).

Всего в рамках исследования были проанализированы сточные воды в 31 европейском городе. В 26 из них за период с 2015-го по 2017 год отмечено увеличение концентрации кокаина.

В целом наиболее высокий уровень кокаина в сточных водах отмечен в городах Испании, Бельгии, Голландии и Великобритании, а низким уровнем могут похвастать города Восточной Европы (например, Вильнюс в Литве).

В столице Каталонии также отмечается повышение содержания в сточных водах других наркотиков - экстази и амфетамина, пишет Noticia.ru.

На территории Евросоюза проживает 2,3 миллиона человек в возрасте 15-34 лет, которые употребляли кокаин в течение последнего года. В Испании 3% молодых людей употребляли этот наркотик в течение последнего года. Таким образом, Испания заняла четвертое место в ЕС по употреблению кокаина среди молодежи.

Свыше 92 миллионов жителей Евросоюза в возрасте 15-64 лет пробовали наркотики. 1,3 миллиона европейцев лечились от наркомании только в 2016 году.

Эксперты отмечают, что большой объем наркотиков попадает в Европу из Латинской Америки по налаженным каналам контрабанды через Пиренейский полуостров. Однако в последнее время все большее значение приобретает и "северный путь", по которому наркотики поступают в перевалочные пункты Нидерландов и Бельгии. В 2016 году полиция Бельгии перехватила 30 тонн кокаина (43% ежегодного наркотрафика в ЕС, полагают эксперты).

Последние 10 лет цены на кокаин не менялись. Однако в целом наркотик стал более доступен, поскольку сейчас в Европе торгуют кокаином наивысшего качества, говорят эксперты.

На уикенд воздух испанских мегаполисов наполняется кокаином

Похожую методику изучения массовой наркомании использовали несколько лет назад испанские ученые. Они взяли пробы воздуха в двух испанских мегаполисах - Мадриде и Барселоне. В результате этой работы ученым удалось обнаружить в атмосфере молекулы сразу пяти наркотических веществ, причем самая большая концентрация была у кокаина.

Кроме следов кокаина в воздухе были найдены микрочастицы амфетаминов, опиатов, каннабиоидов и лизергиновой кислоты (входит в состав синтетического наркотика ЛСД).

Впрочем, эксперты подчеркнули, что никакой опасности насыщенный наркотиками воздух для человека не представляет. "Даже если бы мы жили тысячу лет, то и в этом случае мы не смогли бы вдохнуть такую порцию кокаина, которая была бы сравнима с одной "дозой", - пояснил ученый Мирен Лопес де Альда.

При этом ученые также предостерегли от скоропалительных общих выводов, поскольку сделанные воздухозаборы нельзя считать репрезентативными.


Известно, что в Мадриде пробы воздуха брались неподалеку от заброшенного здания. Не исключено, что строение облюбовали наркоманы и наркодилеры, заключавшие там сделки. Кроме того, в обоих городах исследовался воздух вблизи университетов.

Ученые также выявили еще одно парадоксальное явление - концентрация наркотических веществ в воздухе увеличивалась по уикендам. Исследователи полагают, что это связано с более активным употреблением наркотиков в эти дни.


 
 
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Европейский центр мониторинга наркотиков и наркозависимости представил на минувшей неделе доклад, в котором сообщил об увеличении спроса на наркотики.
 
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