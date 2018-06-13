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Трамп прокомментировал ситуацию на нефтяном рынке: "Нехорошо"
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter прокомментировал ситуацию на нефтяном рынке: «Цены на нефть слишком высокие. ОПЕК опять взялась за старое. Нехорошо».
Фото: Reuters
В апреле 2018 года Трамп уже упрекал ОПЕК в искусственном завышении нефтяных цен.
«Похоже на то, что ОПЕК опять этим занялась. С рекордным количеством нефти повсюду, включая забитые до отказа [нефтью] суда в море, цены на нефть являются искусственно очень завышенными!» — писал тогда Трамп, назвав действия ОПЕК неприемлемыми.
Цены на нефть за последний год выросли примерно на 60% на фоне соглашения ОПЕК и крупнейших экспортеров ограничить добычу нефти. 22−23 июня в Вене должен состояться саммит ОПЕК, на котором будет обсуждаться возможность увеличения объемов нефтедобычи.
Ранее издание WSJ сообщило о том, что Саудовская Аравия впервые с 2016 года увеличила добычу нефти на 100 тыс. барр. в сутки. При этом не исключено, что в ближайшие месяцы этот показатель удвоится.
Изменение тенденции произошло на фоне сообщений о том, что Вашингтон обратился к Эр-Рияду с просьбой увеличить добычу ради оказания давления на Иран, зависящий от экспорта этого ресурса. Так, по данным Bloomberg, Вашингтон «тихо попросил» Саудовскую Аравию и некоторых других членов ОПЕК нарастить добычу нефти на 1 млн барр. в день. В ОПЕК эту информацию опровергли.
При этом само по себе заявление Трампа о выходе США из ядерного соглашения с Ираном в начале мая привело к росту мировых цен на нефть. 17 мая баррель Brent впервые с 2014 года превысил $ 80.
В конце мая российский министр энергетики Александр Новак заявил, что обсудил со своим саудовским коллегой Халидом аль-Фалихом возможность постепенного увеличения добычи нефти.
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Президент США Дональд Трамп в своем Twitter прокомментировал ситуацию на нефтяном рынке: «Цены на нефть слишком высокие. ОПЕК опять взялась за старое. Нехорошо».
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