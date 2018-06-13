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В Москве нашли расчлененное тело белоруса

13.06.2018 22:29 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
В Москве мужчина и женщина убили и расчленили приезжего из Республики Беларусь.

Об этом информирует Агентство городских новостей «Москва», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что вечером 11-го июня одна из жительниц московского района Текстильщики заметила в мусорном контейнере возле дома №28 по улице Малышева пакет, в котором находились части человеческого тела, и позвонила в полицию. По прибытии правоохранители обнаружили в пакете ноги и голову неизвестного.

Подозреваемых – 36-летнюю уроженку Брянской области Российской Федерации и 51-летнего уроженца Кемеровской области РФ, проживавших в доме №26 по той же улице, – удалось задержать уже на следующий день.

Была установлена личность погибшего. Им оказался 42-летний безработный уроженец Беларуси. В квартире, где проживали подозреваемые, было обнаружено то, что осталось от его тела. У задержанных нашли ножовку по дереву. Мотивы преступления устанавливаются.

«В ванной лежало тело без нижних конечностей, головы и правой кисти. Давность наступления смерти на момент осмотра – 11-16 часов», – сообщили в полиции.

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 22
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В Москве мужчина и женщина убили и расчленили приезжего из Республики Беларусь.
 
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