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В Москве нашли расчлененное тело белоруса
Иллюстративное фото
Об этом информирует Агентство городских новостей
Сообщается, что вечером 11-го июня одна из жительниц московского района Текстильщики заметила в мусорном контейнере возле дома №28 по улице Малышева пакет, в котором находились части человеческого тела, и позвонила в полицию. По прибытии правоохранители обнаружили в пакете ноги и голову неизвестного.
Подозреваемых – 36-летнюю уроженку Брянской области Российской Федерации и 51-летнего уроженца Кемеровской области РФ, проживавших в доме №26 по той же улице, – удалось задержать уже на следующий день.
Была установлена личность погибшего. Им оказался 42-летний безработный уроженец Беларуси. В квартире, где проживали подозреваемые, было обнаружено то, что осталось от его тела. У задержанных нашли ножовку по дереву. Мотивы преступления устанавливаются.
«В ванной лежало тело без нижних конечностей, головы и правой кисти. Давность наступления смерти на момент осмотра – 11-16 часов», – сообщили в полиции.
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В Москве мужчина и женщина убили и расчленили приезжего из Республики Беларусь.
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