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В Минской области 17-летний россиянин изнасиловал в деревянном туалете 12-летнюю школьницу

13.06.2018 22:28 — Разное | UDF  
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О случае рассказала kraj.by помощник прокурора Воложинского района Надежда Родевич.

— Молодому человеку уже исполнилось 18 лет, а на момент совершения преступления было 17, — рассказывает Надежда Родевич. — Происшествие случилось в одном из населенных пунктов Воложинского района. Девочка из благополучной семьи, училась в местной школе. Парень, уроженец и гражданин Российской Федерации, жил у своей тети в этом же населенном пункте.

По версии следствия, в конце декабря 2017 года в деревянном туалете он совершал со школьницей действия сексуального характера. Делал он это вопреки ее воле и пользуясь беспомощным состоянием девочки, которая в силу возраста не осознавала всей тяжести преступления.

Когда возбудили уголовное дело, выяснилось, что обвиняемый постоянно приходил в школу, где училась потерпевшая, несмотря на установленный там пропускной режим, и общался со школьниками.

Сейчас устанавливаются возможные противоправные действия молодого человека в отношении других учащихся.

Обвиняемый до суда находится в СИЗО. К уголовной ответственности ранее он не привлекался.

Следствие вменяет ему в вину совершение преступления, предусмотренного третьей частью статьи 167 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Иные действия сексуального характера, совершенные вопреки воле потерпевшей, с применением насилия и с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении заведомо малолетней».

Преступление наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.

 
 
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О случае рассказала kraj.by помощник прокурора Воложинского района Надежда Родевич.
 
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