Бывшая жена Путина снова осталась ни с чем



Людмила Очеретная – еще в бытность свою Путиной и второй леди России (2009 год) // фото: Global Look Press

«Невозможно установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях».

Цифра.

Как уже писал «Собеседник», еще в 2014 году, сразу после развода,под девичьей фамилией Шкребнева стала учредителем столичной торговой компании «Интерьерсервис». Уставный капитал, правда, скромный – всего 10 тысяч, зато есть собственная «дочка» – риелторская фирма «Меридиан». В качестве посредника она зарабатывает на сдаче в аренду помещений Центра развития межличностных коммуникаций на Воздвиженке, который возглавляет Артур Очеретный, нынешний муж Путиной-Шкребневой. Для центра такой посредник не очень-то нужен, зато уже к концу 2016 года (последняя открытая бухгалтерская отчетность «Меридиана» охватывает этот период) на балансе этой компании скопилось почти полмиллиарда рублей. Если это отступные после развода, то весьма неплохие.Тем неожиданней было узнать, что одна из фирм Людмилы Очеретной формально оказалась банкротом. 28 декабря прошлого года столичная налоговая инспекция №10, которая курирует Пресненский район Москвы, составила акт №16338, согласно которому у «Интерьерсервиса» перед государством накопился солидный долг.16 января судебные приставы завели по этому факту отдельное производство, но спустя месяц дело закрыли на основании ст. 46 ч. 1 п. 3 Федерального закона «Об исполнительном производстве»:найти должника тоже не вышло. По официальному адресу регистрации на улице Гашека такой фирмы нет, а дозвониться по номеру телефона «Интерьерсервиса» нереально (длинный гудок сменяют короткие).5 марта приставы завели уже новое дело, но со старыми перспективами: у «Интерьерсервиса» не оказалось не только недвижимости или зарегистрированных в ГИБДД машин, но даже… банковских счетов. Так, оказывается, тоже бывает.– А что я могу поделать! – разводит руками пристав Илья Ильин, которому поручили выбивать из фирмы налоговые долги. – Мне даже арест не на что наложить. Видимо, в ближайшие дни это производство, как и предыдущее, тоже придется прекратить.Получается, пока одна фирма бывшей первой леди на «подаренном» государством особняке на Воздвиженке зарабатывает сотни миллионов, на другую фирму оформляют все налоговые неплатежи, которые невозможно в пользу государства взыскать. И это не единственная странность... Впрочем, подробнее о других загадках жизни и бизнеса бывшей супруги Путина (и о связи этих загадок с нынешними «друзьями» президента страны) – уже в следующем номере «Собеседника».320 204 рубля налогов и сборов, включая пени, задолжала бюджету фирма-призрак Людмилы Очеретной.