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Македонский президент отказался подписывать соглашение о новом названии страны

13.06.2018 22:17 — Разное | Интерфакс  
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Президент Македонии Георге Иванов негативно воспринял решение, достигнутое властями Афин и Скопье об официальном названии Бывшей югославской Республики Македония, сообщает в среду агентство Associated Press.

"Президент Македонии Г.Иванов заявил, что не будет подписывать новое соглашение с Грецией", - говорится в сообщении AP.

Накануне премьер-министр Македонии Зоран Заев объявил, что стороны наконец пришли к консенсусу по вопросу о новом наименовании страны. По его словам, приемлемым для обоих государств является название Северная Македония.
 
 
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Президент Македонии Георге Иванов негативно воспринял решение, достигнутое властями Афин и Скопье об официальном названии Бывшей югославской Республики...
 
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