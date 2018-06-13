Македонский президент отказался подписывать соглашение о новом названии страны

Президент Македонии Георге Иванов негативно воспринял решение, достигнутое властями Афин и Скопье об официальном названии Бывшей югославской Республики Македония, сообщает в среду агентство Associated Press.

"Президент Македонии Г.Иванов заявил, что не будет подписывать новое соглашение с Грецией", - говорится в сообщении AP.