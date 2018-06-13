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Македонский президент отказался подписывать соглашение о новом названии страны
Президент Македонии Георге Иванов негативно воспринял решение, достигнутое властями Афин и Скопье об официальном названии Бывшей югославской Республики Македония,
"Президент Македонии Г.Иванов заявил, что не будет подписывать новое соглашение с Грецией", - говорится в сообщении AP.
Накануне премьер-министр Македонии Зоран Заев объявил, что стороны наконец пришли к консенсусу по вопросу о новом наименовании страны. По его словам, приемлемым для обоих государств является название Северная Македония.
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Президент Македонии Георге Иванов негативно воспринял решение, достигнутое властями Афин и Скопье об официальном названии Бывшей югославской Республики...
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