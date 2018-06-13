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Volkswagen получил огромный штраф
Прокурор города Брауншвейга в Германии оштрафовал концерн на $1 миллиард.
Несоблюдение правил проведения тестов автомобилей на дизельном топливе стало причиной миллиардного штрафа, сообщается на сайте автоконцерна. Юристы Volkswagen проверили постановление и приняли решение не обжаловать его.
Как заявило руководство на сайте Volkswagen AG, оно признаёт свою ответственность за «дизельный кризис» и считает это ещё одним важным шагом на пути его преодоления. Такое решение властей полностью закрывает все дела, заведённые против концерна, и прекращает разбирательства, связанные с дизельными двигателями Volkswagen.
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Прокурор города Брауншвейга в Германии оштрафовал концерн на $1 миллиард.
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