Столкновение двух самолётов произошло в США

Авария с участием двух небольших самолётов произошла в небе над Аляской, сообщает телеканал KTVA 11 .

Одно воздушное судно совершило аварийную посадку в городе Анкоридж. Отмечается, что никто на борту не пострадал. Из-за столкновения самолёт получил серьёзные повреждения шасси.

Обломки другого легкомоторного воздушного судна нашли рядом с рекой Суситна. Точно неизвестно, сколько человек находилось на борту столкнувшихся самолётов. Ведётся расследование инцидента.