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Столкновение двух самолётов произошло в США
Авария с участием двух небольших самолётов произошла в небе над Аляской, сообщает телеканал
Одно воздушное судно совершило аварийную посадку в городе Анкоридж. Отмечается, что никто на борту не пострадал. Из-за столкновения самолёт получил серьёзные повреждения шасси.
Обломки другого легкомоторного воздушного судна нашли рядом с рекой Суситна. Точно неизвестно, сколько человек находилось на борту столкнувшихся самолётов. Ведётся расследование инцидента.
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Авария с участием двух небольших самолётов произошла в небе над Аляской
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