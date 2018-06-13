Apple Watch доказали невиновность человека в Австралии

Жителю Австралии предъявили обвинение в убийстве, однако судья перенёс заседание после новых данных.

Новыми доказательствами в невиновности подозреваемого оказались замеры сердцебиения с «умных» часов Apple, которые находились на руке убитого в момент преступления.

Свидетели говорят, что жертва была убита дома, однако данные с часов показывают, что сердце жертвы остановилось гораздо раньше прихода домой. Получается, что убийцей может быть другой человек. Судья принял решение о пересмотре дела, а подозреваемый скорее всего окажется на свободе.

К слову, это не первый подобный случай. Ранее Apple Watch определяли время, место или причину смерти, а также по частоте сердцебиения можно понять, чем занималась жертва за несколько минут до смерти.