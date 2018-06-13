Президент Македонии отказался изменить название страны

Гёрге Иванов отказался подписывать договор с Афинами о переименовании страны, сообщает ТАСС .

Накануне премьер-министр страны Зоран Заев сообщил в ходе пресс-конференции, что достиг соглашения со своим коллегой из Греции. В ходе встречи было решено, что теперь государство будет называться Республика Северная Македония.

В среду 13 июня Зоран Заев вместе с министром иностранных дел Николой Димитровым встретились с Президентом, однако встреча продлилась чуть более двух минут. После этого Гёрге Иванов заявил, что такой наносящий ущерб договор, уникальный в истории человечества, для него недостоин и неприемлем. С ним нарушается конституция, законы, разрушаются государственные институты.

Главу государства поддержала крупнейшая оппозиционная партия ВМРО-ДПМНЕ. Они поддержат Президента и проголосуют «против» на референдуме по поводу изменения названия страны.

Спор между Грецией и Македонией возник после того, как Македония стала независимой, но в Греции есть провинция с таким же названием, нужно было избежать путаницы.