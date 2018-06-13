Кодекс об образовании обновят для студентов-платников

Министр образования Игорь Карпенко провёл встречу со студентами Академии управления при Президенте Беларуси.

В ходе диалога он рассказал, что в этом году более тысячи студентов-платников пожелали получить распределение, однако в существующем Кодексе об образовании есть законодательная коллизия: на студентов-платников не распространяется статус молодого специалиста.

Игорь Карпенко сообщил, что в новую редакцию Кодекса об образовании внесут правки, после которых выпускник, получивший образование на платной основе, сможет получить распределение и статус молодого специалиста со всеми социальными гарантиями.