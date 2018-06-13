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Amazon заменяет менеджеров на роботов
Руководство компании приняло решение внедрить роботов на должности менеджеров, сообщает Bloomberg.
Таких сотрудников называют «белыми воротничками», а их зарплата – шестизначные суммы. Компания хочет снизить расходы, заменив всех сотрудников отдела на специальное программное обеспечение.
Теперь поставщики будут работать напрямую с роботами, обходя общение с людьми. Кроме этого, программа может прогнозировать спрос и устанавливать цены.
Amazon выяснил, что большинство действий, которые человек выполнял на рабочем месте, могут быть автоматизированы. Согласно первоначальным цифрам – эта модель гораздо выгоднее для компании.
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Руководство компании приняло решение внедрить роботов на должности менеджеров
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