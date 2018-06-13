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В МЧС рассказали, почему "ложный вызов" может стоить кому-то жизни и какова за это ответственность

14.06.2018 06:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Оперативные службы города несут круглосуточное дежурство, чтобы в любой момент прийти на помощь. И телефоны спасателей «101» и «112» хорошо знакомы как взрослым, так и детям. Своевременный вызов подразделений МЧС спасает жизнь и имущество граждан. Но к сожалению, в Бресте участились ложные звонки.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56388.php

В МЧС рассказали, почему "ложный вызов" может стоить кому-то жизни и какова за это ответственность

фото - иллюстрация

Ложные вызовы занимают телефонную линию и не позволяют дозвониться тем, кто действительно нуждается в помощи. Когда пожарные подразделения следуют к месту ложного вызова, где на самом деле возгорания нет, тратится впустую драгоценное время, а их помощи в этот самый момент могут ждать люди, чьи жизни действительно находятся в опасности.

НЕМНОГО О ЗАКОНЕ

Статьей 17.6 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях установлена ответственность за заведомо ложное сообщение, повлекшее принятие мер реагирования милицией, скорой медицинской помощью, подразделениями по чрезвычайным ситуациям или другими специализированными службами в виде штрафа в размере от 4 до 15 базовых величин. То же действие, совершенное повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за ложное сообщение, влечёт наложение штрафа в размере от 20 до 50 базовых величин.

Более того, аналогичные действия могут повлечь уголовную ответственность в случае заведомо ложного сообщения о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность для жизни и здоровья людей, причинения ущерба в крупном размере либо наступления иных тяжких последствий. Ответственность за данное деяние предусмотрена статьёй 340 Уголовного кодекса Республики Беларусь — до пяти лет лишения свободы. А то же деяние, совершенное повторно, либо группой лиц по предварительному сговору, либо повлекшее причинение ущерба в крупном размере и иные тяжкие последствия, влечёт лишение свободы до семи лет.

На каждый выезд спецслужб по ложному вызову затрачиваются государственные средства. Согласно статье 933 Гражданского кодекса Республики Беларусь, вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объёме лицом, причинившим вред.

Уважаемые граждане! Вызывая оперативные службы, убедитесь в необходимости их прибытия!

 
Теги: Брест
 
 
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Оперативные службы города несут круглосуточное дежурство, чтобы в любой момент прийти на помощь. И телефоны спасателей «101» и «112» хорошо знакомы как взрослым, так...
 
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