Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Брестского района, который в состоянии алкогольного опьянения наехал на школьницу

Вчера было возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего жителя деревни Черни Брестского района, который, будучи в нетрезвом состоянии, наехал на школьницу .









Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученкорассказал:



— 10 июня около девяти вечера водитель выехал на полосу встречного движения и наехал на стоявшую на обочине 15-летнюю ученицу одной из брестских школ. Девушке причинены тяжкие телесные повреждения. Она находится на излечении в больнице. Водителю грозит до семи лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.



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