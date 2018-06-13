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Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Брестского района, который в состоянии алкогольного опьянения наехал на школьницу

14.06.2018 06:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Вчера было возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего жителя деревни Черни Брестского района, который, будучи в нетрезвом состоянии, наехал на школьницу

Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Брестского района, который в состоянии алкогольного опьянения наехал на школьницу


Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученкорассказал:

— 10 июня около девяти вечера водитель выехал на полосу встречного движения и наехал на стоявшую на обочине 15-летнюю ученицу одной из брестских школ. Девушке причинены тяжкие телесные повреждения. Она находится на излечении в больнице. Водителю грозит до семи лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56387.php

Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Брестского района, который в состоянии алкогольного опьянения наехал на школьницу

 
 
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Вчера было возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего жителя деревни Черни Брестского района, который, будучи в нетрезвом состоянии, наехал на школьницу. ...
 
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