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Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Брестского района, который в состоянии алкогольного опьянения наехал на школьницу
14.06.2018 06:34 — Разное | Виртуальный Брест
Вчера было возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего жителя деревни Черни Брестского района, который, будучи в нетрезвом состоянии,
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Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Брестского района, который в состоянии алкогольного опьянения наехал на школьницу
Вчера было возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего жителя деревни Черни Брестского района, который, будучи в нетрезвом состоянии, наехал на школьницу. ...
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