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Работники ДЭП перешли к асфальтированию гравийных дорог

14.06.2018 06:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Если в прошлом году был сделан акцент на асфальтировании главных транспортных артерий города, которые являются лицом нашего города, то в этом году было принято решение начать асфальтирование гравийных дорог в микрорайонах.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56385.php

Работники ДЭП перешли к асфальтированию гравийных дорог

 Вчера были завершены работы по устройству асфальтобетонного покрытия гравийной дороги на Березовском (Бархатном) проезде в микрорайоне Березовка.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56385.php

Работники ДЭП перешли к асфальтированию гравийных дорог

Сегодня новую дорогу тестируют местные жители.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56385.php

Работники ДЭП перешли к асфальтированию гравийных дорог


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56385.php

Работники ДЭП перешли к асфальтированию гравийных дорог

В списке улиц, на которых вскоре будет установлено асфальтобетонное покрытие — Березовская, Первомайская, 2-ая Белорусская, Строительная, Гагарина, а также Старозадворский переулок.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56385.php

Работники ДЭП перешли к асфальтированию гравийных дорог

 
 
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Если в прошлом году был сделан акцент на асфальтировании главных транспортных артерий города, которые являются лицом нашего города, то в этом году было принято...
 
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