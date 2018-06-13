Работники ДЭП перешли к асфальтированию гравийных дорог

Если в прошлом году был сделан акцент на асфальтировании главных транспортных артерий города, которые являются лицом нашего города, то в этом году было принято решение начать асфальтирование гравийных дорог в микрорайонах.



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Вчера были завершены работы по устройству асфальтобетонного покрытия гравийной дороги на Березовском (Бархатном) проезде в микрорайоне Березовка.



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Сегодня новую дорогу тестируют местные жители.



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В списке улиц, на которых вскоре будет установлено асфальтобетонное покрытие — Березовская, Первомайская, 2-ая Белорусская, Строительная, Гагарина, а также Старозадворский переулок.



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